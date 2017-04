I februar lanserte Oslo kommune, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt en arkitektkonkurranse for sykkelhotell. Grorud t-banestasjon er en av tre steder i Oslo som får dette, og i løpet av ett år kan man trygt parkere sykkelen i gangtunnelen mellom stasjonen og bussterminalen.

Vi ønsket tomter der vi kunne realisere prosjektet raskt, men også steder med større behov for sykkelhotell. Grorud ble viktig, også fordi Sporveien allerede har gangtunnelen som er ni meter bred. Vi kan bruke rundt halvparten av bredden, forteller Eivin Winsvold i Sykkeprosjektet Oslo kommune.

Sammen med eiendomsdirektør Steinar Helge Skjerdingstad i Sporveien og arkitekt Morten Bjørving i sykkelprosjektet viser han fram den foreløpige skissen for hotellet.



Kan parkere trygt

- Hva er fordelene med et slikt sykkelhotell?



- Det er trygt, og gir en sikker parkering. Det er viktig for mange. Det skaper en høyere sosial trygghet enn en alminnelig sykkelparkering, forteller Bjørving.



Planen med arkitektkonkurransen er å komme fram til ett helhetlig konsept som kan passe inn på tomter med varierende størrelse og utstrekning. Arkitektene skal sørge for at design og belysning gir sosial trygghet. Sykkelhotellet vil ligge strategisk plassert ved Statens vegvesens sykkelrute langs Trondheimsveien.



- Vil et sykkelhotell øke andelen syklende i Groruddalen?



- Jeg vil tro det. Det er en jevnt stigende sykkelandel i Oslo, og dette blir trygt og nært kollektivknutepunkter. Det er viktig for å stimulere til enda mer sykkelbruk, sier han.



Les hele saken om sykkelhotell på Grorud i vår eAvis og papirutgave.