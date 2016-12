Mandag 21. november var det en ulykke ved Barneslottet barnehage. Ei jente på tre år ble skadet i øyet av en skarp gjenstand på utelekeplassen. Ambulansen ble tilkalt, og hun ble kjørt til Ullevål sykehus hvor hun ble operert. Situasjonen til jenta er alvorlig, men ikke livstruende. Denne hendelsen har gjort at bydelen har satt i gang en ekstern gjennomgang av rutiner.

– Først av alt vil jeg si at vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd med barnet. Vi forstår at det er krevende for barnet og familien, og at de ønsker svar på hva som skjedde denne dagen. Det ønsker vi også, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Uavklart om årsaken

Bydelen har varslet politiet om hendelsen, og saken er også politianmeldt av moren til jenta. Det er Stovner politistasjon som har saken. Årsaken til ulykken er uavklart, men bydelens foreløpige gjennomgang viser en svikt i rutiner.



– Vi ønsker å lære av det som har skjedd, og ser nærmere på våre rutiner, slik at vi hindrer at dette skjer igjen. Derfor har vi bedt et eksternt firma, Kiwa Teknologisk Institutt om å gjøre en gjennomgang av oppfølging av rutiner i barnehagene. Dette arbeidet starter umiddelbart, sier Pran.

Dagen ulykken skjedde ble det ikke gjennomført kontroll av utelekeplassen. Det er ikke klart om denne svikten hadde noe med ulykken å gjøre.