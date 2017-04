Finansbyråden forsvarer prosessen

– I følge ridesentret har Oslo kommune registrert dem som parkering/garasjeanlegg og taksert etter det. Er dette forsvarlig?



– Næringseiendommene i Oslo takseres med utgangspunkt i sjablonger, og alle eiendommer plasseres inn i en aktuell kategori for å gi et grunnlag for å beregne taksten. Eiendomsmassen i Oslo har for stor variasjontil at det er fornuftig å ha små kategorier for alle variasjoner, forteller han.



– For å unngå at sjablongene slår ut feil, gjøres det også en utvendig befaring av eiendommen hvor taksøren kan justere den beregnede taksten basert på forhold ved den konkrete eiendommen, sier Steen.



Det betyr at finansbyråden forsvarer at Alna ridesenter er registrert som et parkeringsanlegg. I skal det ikke ha noe å si om hvem som eier eiendommen som beskattes.



– Eiendomsskatten er en objektskatt som skrives ut til eiendommer, uavhengig av hvem som eier eiendommen.



Avviser hastverksarbeid

Han opplyser derimot at eiendomsskatteloven åpner for fritak for enkelte eiendommer ut fra en vurdering som også inneholder forholdene rundt eieren. Alna ridesenter er godt kjent for kommunen, ettersom de hvert år må tigge etter penger i budsjettet for å overleve.



–Har ikke dette vært et hastverksarbeid?



– Taksten på eiendommen settes uavhengig av en eventuell fritaksvurdering, og det er slik sett ingen sammenheng mellom tempoet på takseringsarbeidet og en vurdering av om en eiendom kan få fritak, forteller Steen.



– Men skal et fritidstilbud for barn og unge måtte betale eiendomsskatt?



–Kommunen skattlegger ikke fritidstilbud, men eiendommer, uavhengig av hvem som eier eller disponerer eiendommen. Eiendomsskatteloven åpner imidlertid for at man kan få fritak hvis man tilfredsstiller kravene for dette. Da må man sende inn en søknad. Søknadsfristen er 11. april. Hvorvidt en eiendom får fritak avgjøres av bystyret, avslutter han