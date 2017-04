Etter at MDGs forslag om nye benker ble nedstemt, bestemte Haug seg for å være kreativ.



- Etter mye arbeid i forskjellige kanaler har vi nå fått gjennomslag hos byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, slik at alle Oslos bydeler nå kan få flere benker. Det viser at det nytter å jobbe for en god sak, selv om ting kan ta lang tid og mange omveier før man får det til, forteller Haug.



Det er Bymiljøetaten som nå skal gå igjennom forslagene MDG har fått inn fra innbyggere om hvor benkene skal plasseres.



- Vi krysser fingrene for at vi får benker på noen av de mest sårt tiltrengte plassene. Særlig langs turveier og viktige transportårer er det mange som savner flere steder å hvile beina, forteller han.

Benker er kinderegg

Etter å ha hørt «ta deg en tur langs med den gaten, så ser du hvor det trengs benker» fra beboere i lengre tid, gjorde han nettopp dette.



- Jeg har syklet en del rundt i bydelen med notatblokk de siste dagene og notert mulige benkeplasseringer.

Vi i De Grønne på Bjerke er jo veldig glade for at vi endelig ha fått et grønt gjennomslag for benkeforslaget vårt. Det var veldig mange folk vi snakket med før forrige lokalvalg som fortalte at de savnet benker når de var ute og gikk i bydelen. Benker er jo et aldri så lite kinderegg - tre ting på én gang: Benker bedrer folkehelsen fordi det gjør det lettere for alle å komme seg ut og bruke beina.

– Benker gjør det mulig for folk å treffe både kjente og nye mennesker rundt om i bydelen og kan fungere som sosial møteplass. Benker er også et miljøtiltak som gjør det lettere å komme seg rundt uten å måtte ta bilen hver gang. Derfor var en av tingene vi gikk til valg på å få flere benker i bydelen, påpeker han.

Et valgløfte

Bymiljøetaten har avsatt 1,5 millioner kroner denne våren for at bydelene i Oslo kan søke om benker og utegriller.



- Grunnen til at byråden gir penger til benker i bydelene er jo fordi jeg har jobbet for å få til noe slikt helt siden vi ble stemt ned i bydelsutvalget på å sette av penger i budsjettet til benker i bydelen - det viser at det nytter å jobbe for en god sak selv om det tar lenger tid enn man kanskje skulle håpe. Dette er jo en av tingene vi i De Grønne gikk til valg på i Bydel Bjerke, at vi skulle jobbe for benker som gjør det lettere å ferdes til fots i bydelen for både folkehelsa, miljøet og en mer sosial hverdag, forteller Haug.



- Nå gjenstår det å se hvor lang tid etaten bruker på saksbehandlingen og om vi faktisk vinner frem med noen av benkene vi har søkt om. Det er bare å sende oss forslag om det er flere steder folk vet om der det trengs en benk, avslutter han.