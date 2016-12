Flere suksess-prosjekter

Prosjekter som STORK, Bydelsmødre og Folkehelse har forankret seg godt i løpet av ti år. I Bydel Stovner fant de ut at flere av kvinnene som gikk gravide eller hadde født led av helseplager som overvekt, diabetes og fødselsdepresjon. Derfor ble STORK opprettet. Et av prosjektene man i senere tid kan høste frukter av er Bydelsmødrene – opprettet av Nasreen Begum i Bydel Alna. Hun kom til Groruddalen for 20 år siden.

– Jeg var fra en annen kultur og lot ikke barna mine være med på fritidsaktiviteter. Det var først etter at jeg fikk mer kunnskap selv at jeg sa ja til alle oppgaver for å få mødre som meg ut i aktivitet. Det var skummelt, men jeg turte å ta steget, sier hun.

Bli kjent med området

Hun oppdaget at flere kvinner tenkte det samme som hun hadde gjort.



– Jeg fortalte dem at det er viktig å ha barna i barnehagen, og at mødre må lære seg norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Derfor utviklet jeg en egen måte å jobbe på, som nå bare kalles for «Nasreens metode», ler hun.

Hun mener det er viktig å få jenter til å delta mer.



– Jeg startet «Stolte jenter», som datteren min driver nå.

Bydelsmødrene startet i 2014. Tilbudet skal samle kvinner med ulik bakgrunn og gjøre dem kjent med lokalområdet sitt og til ambassadører for bydelen.



– Nå har vi 18 kvinner fra 11 ulike land som Bydelsmødre, sier Begum.

– Vi begynner arbeidet med bydelene Grorud og Stovner til neste år.

