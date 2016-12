 Flere vet ikke hva prevensjon er

Johansen er for tiden på en bydelsturné for å få vite mer om bydelens tjenester og arbeid. Jordmødrene Christine Thaulow, Torill Wenche Sirevåg Vik og Cathrine Hedqvist Werner er brennende opptatt av tilbudet, og mener de bør få hovedansvaret for etterkontroller istedet for fastlegen.

– Her på Grorud har man utviklet etterkontrollene lengst. Bakgrunnen var at vi hospiterte på et prosjekt på Oslo universitetssykehus (Fafus). Der fikk vi høre en historie om en kvinne som hadde vendt seg bort da hun fikk se sitt nyfødte barn. Denne og lignende historier gjorde at vi så behovet for prevensjonsveiledning, sier Thaulow.

Oslo ligger langt over landsgjennomsnittet når det gjelder aborttall. Det er også høye tall i Bydel Grorud.



Uvitenhet

De fant ut at mange kvinner ikke visste hva prevensjon var i det hele tatt.

– Så langt har vi undersøkt 274 kvinner, lagt inn 150 spiraler og 29 p-staver. Vi vil ha etterkontroller hos oss fordi kvinnene føler seg trygge, de åpner seg hos oss og vi har fokus på barseldepresjon. Vi har tatt 197 celleprøver, sier Sirevåg Vik.

Vi fant ut at 59 prosent av kvinner med innvandrerbakgrunn aldri hadde tatt en slik prøve. Alle kan komme og få gratis celleprøve. Målet vårt er ikke nødvendigvis å redusere antall fødsler, men å bidra til bedre familieplanlegging. Hvis fødslene ikke kommer så tett, får kvinnene en bedre mulighet til å lære språk og bli integrert i samfunnet, sier Thaulow.

Johansen er imponert.

– Dette var et veldig spennende og viktig møte og jeg tar med meg alt videre, sier han.