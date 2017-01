 For store forskjeller

Skolebyråden synes SSB-rapporten om elevenes læring i Osloskolen viser at lærerne gjør en god jobb.



– De løfter elevene mer enn i andre deler av landet og spesielt de viktige første skoleårene, forteller hun.



Det hun derimot vil endre på er forskjellene blant skolene i Oslo.



– Forskjellene mellom skolene er likevel større enn jeg er komfortable med. Derfor setter byrådet inn mer ressurser og flere lærere i områder av byen der mange har lav utdanning og lave inntekter. På denne måten kan vi gi alle elever likeverdige muligheter, som gjennom hele Arbeiderpartiets historie har stått som det viktigste målet for vår skolepolitikk, mener hun.

Peker på lærerne

Hun er glad for at Gran skole har løftet seg de siste årene.



– Skolen har tatt i bruk mange verktøy og metoder for spesielt å hjelpe de elevene som trenger tilpasset opplæring i kortere eller lengre periode. Gran er et av mange eksempler på skoler som er flinke til å bruke resultater fra kartlegginger og bruke dem i systematisk oppfølging av egen undervisning, sier byråden.



Hun er enig i at kartlegging er nødvendig, men peker på viktigheten av en god lærer.



– Arbeiderpartiet innførte kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk da vi satt i regjering, og vi omgjorde også de nasjonale prøvene til det systemet vi har i dag. Dagens regjering har ikke gjort noen endringer i kvalitetsvurderingssystemet vi utviklet. Kartlegginger er viktige verktøy, men får først nytte om vi også har gode lærere med tid til å følge opp hver enkelt elev. I år har enkelte skoler fått 25 prosent flere lærere, mener skolebyråden.



