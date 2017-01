Bymiljøetaten foreslår flere tiltak for å redusere farten i bydelen, samt sette ut flere fartsdumper og flytte og gjøre om på bussholdeplasser. Sist en systematisk gjennomgang av Stovner ble foretatt i 2005. Forslagene fra Bymiljøetaten er utarbeidet med bakgrunn i Statens vegvesens fartsgrensekriterier. Bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) forteller at det er på tide slike tiltak kommer.

– De nye fartssonetiltakene har vært svært etterspurt i bydelen, da det er mange år siden siste kartlegging med forslag til tiltak, forteller han.

Det foreslås å redusere fartsgrensene fra 50 km/t til 40 km/t og 30 km/t på utvalgte veier i Groruddalen. For eksempel foreslås det å redusere fra 50 km/t til 30 km/t utenfor Stovner senter.



Øker sikkerheten

Saken skal opp i Arbeidsutvalget nå på torsdag, 19. januar, og bydelsutvalgsmøtet 9. februar. Før den tid bør alle høringssvar være sendt inn. I forslaget foreslås det å senke farten på en rekke veier i bydelen. I tillegg står det at fartshumper er et effektivt tiltak for å kue de som kjører over fartsgrensa, og er best egnet til å få ned farten uten å skape trafikkfarlige situasjoner.

– I forslaget står det at flere veier skal redusere farten. Hvorfor er det viktig på Stovner?



– Det har gjennom mange år blitt meldt at bilistene ikke respekterer fartsgrensene på lokalveiene i bydelen, noe som bidrar til farlige situasjoner for myke trafikanter. Vi har 10 skoler i bydelen, og mange av lokalveiene er også skoleveier. Trygg skolevei er en viktig faktor i fatssonearbeidet, påpeker Nawaz.

Fartshumper og minihump

Det er mange fartshumper som er foreslått. Disse er foreslått i Tangerudveien (3), Tokeruddalen (2), Starveien, Vestlisvingen, Bikuben, Fjellstuveien, Folkvangveien (2), Fossumberget, Fossumkroken, Granliveien (2), Høybråtenveien (2), Idrettsveien (2), Karl Fossums vei, Kringveien (3), Linjeveien (4), Lyngtrekket, Nuggerudveien (2), Nybyggerveien, Skanseveien, Stovnerveien, Sveiva, Tante Ulrikkes vei og Tokerudberget. I tillegg foreslås det minihumper (todelt busshump) eller ensidig/tosidig innsnevring i kombinasjon.



Dette foreslås i Bikuben, Bjørneheimveien, Fjellstuveien, Høybråtenveien, Karl Andersens vei, Ruths vei, Stovnerveien og Vardeheimveien.

Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Denne saken har blitt kortet ned for nett. Følg også med på bydelens nettsider og bydelssidene i avisen for mer informasjon om møtene.