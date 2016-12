I april 2017 skal Sparebank Hedmark overta Bank 1 Oslo og Akershus. Sparebank 1 Oslo Akershus (også kalt Bank 1) blir et heleid datterselskap i Sparebanken Hedmark. Groruddalen har to Sparebank-filialer – én på Tveita som nettopp fylte 50 år og en på Grorud.

– Det er veldig viktig å være til stede for befolkningen, mener administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark.

– Vi tror at folk har behov for å snakke med noen når store begivenheter i livet skjer, som boliglån, bryllup, kanskje en skilsmisse og pensjon. Vi skal være en dagligbank med mobil og datatjenester, men vi tror også det er et fortrinn at vi er til stede fysisk, som i Groruddalen, sier Heiberg – som tidligere har bodd i Bergensveien.

Penger tilbake

Sparebanken Hedmark er et finanshus med forretningsvirksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og Hamar. Nå skal de også inn i Oslo. Som første bank i Norge vil de dele av overskuddet og betale utbytte til kunder – på samme måte som til eierne.



– Det har tatt to år å få på plass en ordning som dette. Vi har fått tillatelse til å dele ut overskuddet til kundene våre, akkurat som forsikringsselskaper, sier Heiberg.

Kriteriene er satt slik at kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd på inntil 2 millioner kroner og/eller lån i banken på inntil 2 millioner kroner. Dersom banken tjener 1 milliard kroner, vil Sparebanken Hedmark kunne dele ut cirka 165 millioner kroner i utbytte til kundene. Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto hvis man gjennom hele året har to millioner kroner eller mer i lån.

