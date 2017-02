Fortsatt byens beste pølser?

– Jeg trives med å servere først sultne og så tilfredse kunder, smiler Lennart Mankowitz.



Han er like blid, selv etter 34 i år i luka på pølsekiosken som gjentatte ganger har blitt kåret til Oslos beste.



– Av Aftenposten altså, jeg har ikke funnet det på selv, ler han.



– Hva er hemmeligheten?



– Jeg har jo mine egne oppskrifter, så den hemmeligheten får du nok ikke vite!



Men det er tydelig at mange er interesserte i den hemmeligheten, for Lennart og resten av staben på pølsekiosken har rundt 400 kunder innom hver dag, hvorav mange tar turen igjen og igjen.



– Folk kjører visstnok helt fra både Drammen og Moss, og da er det tydelig at vi gjør noe riktig.

Kvalitet er viktigste

Det aller viktigste for Lennart Mankowitz er å servere god mat til kundene sine, selv om det naturligvis er stas med utmerkelser.



– Jeg vil aldri selge noe jeg selv ikke har lyst å spise. Derfor nekter jeg å gå på akkord med meg selv og tenke for mye på prisen. Ordentlig gode råvarer koster litt mer, men jeg tror det er viktig å alltid være ærlig mot kundene.



Selv om Mankowitz har mange jern i ilden innrømmer han at kiosken i Arvesetveien nok er et lite hjertebarn.



– Skal man få til noe som dette så må man brenne litt ekstra for det.



