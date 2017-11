FREMTIDA: Det var mange som ville få med seg en oppdatering på Furuset-prosjektene denne torsdagskvelden. Her er det Svein Prytz fra JM som forteller om boligene på Karihaugen.

Det mangler ikke på ambisjoner på Furuset, som skal bli et forbilde for klimavennlig byutvikling. Men hvor står man i arbeidet med lokk over E6, demenslandsby, Trygve Lies plass og alt det andre som skal definere Furuset i fremtiden?

