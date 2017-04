 Frp bør meldes på luksusfellen

– Hva mener du om Frps forslag om å forkaste eiendomsskatten?



– Jeg tror det blir mer Frp-retorikk enn virkelighet, sier Lauvås.



– Dette er et publikumsfrieri.



Han har selv erfaring med eiendomsskatt fra sin tid som ordfører i Marker kommune.



– Vi skriver ikke ut eiendomsskatt til folk fordi vi synes det er så gøy, forteller han.



Lauvås mener det er Frp som driver med uansvarlig kommuneøkonomi.



– Etter at Frp inntok regjeringskontorene for snart fire år siden, har kommunene sett seg nødt til å øke inntektene fra eiendomsskatt med nærmere 40 prosent. Selv med rekordstor bruk av oljepenger, har ikke regjeringen evnet å styrke kommuneøkonomien tilstrekkelig.

Kaller det uansvarlig politikk

Lauvås tror det vil ende som med bompenge-lovnadene til Frp.



– I fjor gikk kommunene med overskudd. Det er bra. Men det skyldes forhold kommunene ikke rår over selv, nemlig ekstra store skatteinntekter på grunn av tekniske tilpasninger. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2014 for å finne et år da inntektene sviktet i kommunene. Fjorårets ekstra penger er engangsinntekter.



– Frp står for en fullstendig uansvarlig økonomisk politikk når de krever at engangspenger skal brukes til å redusere varige inntekter. Ingen enkeltperson ville lagt seg til et luksusforbruk bare fordi man fikk igjen noen kroner på skatten. Med denne type forslag er Frp er god kandidat til TV3-programmet Luksusfellen, mener han.

– Arbeiderpartiet har de siste årene prioritert mer penger til barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg enn Frp. Dette har vi klart fordi vi ikke har delt ut store skattekutt til de som har aller mest fra før.