Grete Horntvedt fikk høre om egenandelen for brannen på Tveita skole gjennom driftstyret. Hun tok det opp med eiendomsbyråd Geir Lippestad (Ap) og skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).



– Brannen skjedde en søndag, og skolen kan ikke lastes for det som skjedde. Jeg forstår at det må være en egenandel dersom skolen selv har vært uaktsom, men i dette tilfellet blir det bare ekstra belastende. For Tveita skole ble det 200.000 kroner å betale i egenandel, og det mener jeg er for mye. De måtte ta av sitt eget undervisningsbudsjett. Derfor er jeg positiv til byrådets svar om at dagens egenandel er for høy, sier Horntvedt.



Skolebyråden synes ikke det er en god idé å frita den enkelte skole fra å svare for egne skader, og at det kan være forebyggende dersom de selv må dekke hærverks- og skadetilfeller. Men en høy sum kan fort slå uheldig ut for skolens fremtid.



– Min hensikt er å ta opp saken slik at den ikke går i glemmeboka, sier Horntvedt.

Vil ta lang tid å fikse

Skolebyråden understreker at hun mener det ikke er en god løsning å frita den enkelte skole fra å betale for egne skader.



– At skolene selv må dekke egne hærverks- og skadetilfeller antas å ha en forebyggende effekt – ved at hver skole på denne måten vil få et sterkt incitament til å drive hærverksforebygging lokalt, mener hun.



Hun ser derimot at forsikringsordningen ikke gjør forskjell på store og små virksomheter.



– Jeg ser imidlertid at dette kan få uheldige utslag for enkeltskoler, og har derfor tatt initiativ til at saken følges opp saken med sikte på å få egenandelen redusert. Dette er imidlertid en lengre prosess, påpeker Tellevik Dahl.



