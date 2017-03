Saken om private og kommunale barnehager har vært litt sår i Bydel Bjerke, spesielt fordi barnehageaktøren Espira ble nektet tilskudd av kommunen tidligere. Under bydelsmøtet torsdag 9. mars ble debatten igjen blusset opp. Eier av Haugmannsveien 16, som ligger i småhusområdet på øvre Refstad, ønsker å omregulere eiendommen til kombinert bolig og barnehage.



- Høyre er opptatt av å kunne tilby våre innbyggere full barnehage dekning fordelt på en variasjon av offentlige og private barnehager, men vi er bekymret for konsekvensene ved å anbefale reguleringer for bygging av nye barnehager i bydelen når vi har en byråd og en byrådserklæring som helt klart sier at de ikke støtter etablering av private barnehager, mener Ine Mari Molteberg-Bøhn (H).

Kommer ingen vei

Avisen har skrevet om Espira - og byrådspartienes standpunkt i saken. Byrådet vil drifte barnehagen selv, men Espira mener de har kommet så langt i planleggingen at det er «deres» barnehage. Rødt vil forby all privat drift av barnehage, og kaller Espira for «barnehagebaroner».



- Bydelen er i en fortvilet situasjon i Økern Torgvei, der vi har vedtatt en barnehage, som nå er bygget, men ingen vil drive den fordi det ikke gis tilskudd til privat drift. Hvordan kan vi da være positive til en ny reguleringssak? Hva er sannsynligheten for at det faktisk blir etablert en barnehage der, spør Molteberg-Bøhn.



- Kommer vi til å få en situasjon de neste årene hvor vi regulerer lokaler for barnehagedrift og som ikke kommunen vil drifte og som da bare blir stående tomme?



Uforutsigbart om etablering

Hun mener det blir vanskelig å oppnå den økningen av barnehageplasser som byrådet ser for seg.



- Det er også veldig uforutsigbart for dem som ønsker å etablere virksomhet i bydelen vår, mener hun.



Geirmund Jor (SV) har ikke så mye å tilføye til debatten, annet enn at det må komme en barnehage på tomta om det blir bestemt.



- Hvis Oslo kommune åpner for et bygg med både bolig og barnehage, så må det være viktig å lage bestemmelser som sikrer at det virkelig blir barnehage på tomta, mener han.



Jørn Kveseth (Frp) har andre tanker.



- Vi lever med et byråd i Oslo som har skreket om full barnehagedekning i flere år. I Bjerke bydel har vi nå flere som ønsker å bygge og utvikle barnehaver med arealer disponible.

Rødt kaller det lite realistisk

Han mener de skyver barna foran seg i kampen mot private aktører.



- Plutselig har byrådet besluttet, etter press fra Rødt, at kommersielle barnehager skal vi ikke ha i Oslo.



- Dette er barnehager som i alle målinger får høy score, bade av barn, foreldre og ansatte, sier Kveseth.



Jon Sandven i Rødt er uenig. Han har ikke tro på planene om barnehage i Haugmannsveien 16.



- Det trengs flere barnehager i Oslo og i bydelen, og kommunen og ideelle aktører må stå for videre utbygging, mener han.



- Planene om barnehage i Haugmannsveien synes lite realistiske, gitt avtalen mellom Rødt og byrådet.



