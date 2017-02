Gratis prevensjon til Bjerke-jenter

Hos Bydel Bjerkes helsestasjon for ungdom på Veitvet senter kan unge jenter mellom 20-24 år nå få gratis prevensjon. Prosjektet FUSA (Forebygging av uønskede svangerskap og abort) er et resultat av byrådets bevilgning av 250.000 kroner til bydelen. Bakgrunnen er at jenter i alderen 20-24 har lenge hatt den høyeste forekomsten av abort i hele landet.



– Før jul fikk vi beskjed fra byrådet om at vi har fått midler til prosjektet. Det omfatter også Bydel St.Hanshaugen, men de får 450.000 kroner. Bakgrunnen er at byrådet har sett at vi lå høyt på den nasjonale abortstatistikken, forteller seksjonsleder Siv Kristin Larsen for oppvekst og kultur i bydelen.



– Det som er nytt hos oss er at vi har vært veldig offensive med tanke på langtidsvirkende prevensjon.

Langtidsvirkende prevensjon

Helsesøster Maryam Rouhani jobber på helsestasjonen og er ute på videregående skoler i Bydel Bjerke. Hun merker at det må mer informasjon om prevensjon til.



– For en del av kvinnene ser vi at p-stav er det foretrukne, men spiral er også på vei inn. Jenter som går siste året på videregående spør ofte om spiral og p-stav. De ønsker å vite om ulemper og bivirkninger. Jeg anbefaler begge deler, og det er lurt med langtidsvirkende prevensjon. Da slipper jentene å tenke på prevensjon tre og fem år fram i tid. Før jul hadde jeg flere på besøk som hadde blitt gravide på grunn av uregelmessige p-pille inntak, forteller hun.



– For eksempel er jenter som går på idrettslinja ofte ute og reiser. Da kan det være lett å glemme p-pillen.

Har manglet et tilbud

Mange av jentene som tar abort gjør det fordi de skal bli eller er studenter og er ikke klare for å bli mødre. Jenter i alderen 20-24 manglet et prevensjonstilbud. Rouhani og Larsen er spente på å måle effekten av prosjektet.



– De i den aldersgruppen hadde ikke et godt nok tilbud, og måtte betale for alt selv. Det kan ha vært en årsak til at aborttallet har gått opp, sier Rouhani.



I 2015 ble det utført 14.001 aborter i Norge, noe som tilsvarer 11,7 aborter per 1000 kvinner. For Oslo er tallet rundt 16 aborter per 1000 kvinne.



– Det er en viktig misjon å bevisstgjøre kvinner at de har flere valgmuligheter, sier Larsen.



De ønsker også å sette søkelyset på jentene som faller utenfor tilbudet. Alle jenter i alderen 16-19 år får støtte til prevensjon gjennom statens bidragsordning.



