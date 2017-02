Grønn politikk i stort og lite

6.februar var det duket for årsmøte i Grorud MDG. Der fortalte partiets 2.kandidat fra Oslo til Stortinget, Per Espen Stoknes, med stort engasjement om hvorfor det er nødvendig å endre den økonomiske politikken. Det ble også snakket om hvordan det er mulig å endre den ved å satse på vekst i tjenestenæring som skaper verdier. Uten å bruke opp naturressursene.



I pausen tok Lage Nøst fram sin velbrukte elektriske gitar og de aktive medlemmene i lokallaget kunne nyte irsk folkesang live. Nøst bor på Kaldbakken, er nylig avgått nasjonal talsperson for Grønn Ungdom og stiller som 1.kandidat til Stortinget fra sitt opprinnelige fylke, Møre og Romsdal.

Lokale saker

Årsmøtet viet også oppmerksomhet til lokale saker gjennom å vedta tre resolusjoner.



– Grorud MDG vil ha Trondheimsveien gjennom bydelen omgjort til miljøgate som sikrer bedre framkommelighet for kollektiv, reduserer støy for tusenvis av beboere og sikrer gående og syklister bedre forhold både på veien og på tvers, sier Bell Batta Torheim, som ble gjenvalgt som lokallagsleder.



- I dag fungerer Trondheimsveien som en ugjennomtrengelig mur for fotgjengere og syklister med unntak av de få under- og overgangene, slår hun fast.



I tråd med ønsker fra den lokale aksjonsgruppa ønsker Grorud MDG småhusbebyggelse på Sletteløkka 44 for å sikre mer variert boligmasse på Rødtvet.



- 80 prosent av innbyggerne i Grorud bor i blokker og det er fint, men vi mener at et større utvalg av typer boliger kan bidra til å sikre mer stabilt bomiljø, sier Torheim.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.