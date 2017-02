Tore Syvert Haga fra Bydel Alna, May-Britt Christensen fra Bydel Stovner, Annstein Garnes fra Vestli Vel og Einar Holtet fra Tokerudlia boligsameie tok alle ordet, mens Jan Bøhler (Ap) ledet det hele.



Eierseksjonsloven er loven som ligger til grunn for sameie som boform. Et regjeringsoppnevnt utvalg mener loven om at det bare skal være lov å eie to boliger i ett sameie skal prøves på nytt, og vil derfor gjøre det enklere for bolighaier å kunne tilegne seg flere boliger – for så å dele dem opp og leie dem ut. Vestli Vel ønsker at eierseksjonsloven skal bli demokratisk, noe de ikke er alene om.

Vanskelig å endre loven

I dagens Eierseksjonslov kreves det enstemmig tilslutning dersom man skal forandre hvor mange boliger en boligeier skal få lov til å eie. Vestli Vel mener det i realiteten betyr at det er omtrent umulig å forandre vedtektene.

Et demokratisk prinsipp må være at Eierseksjonsloven skal fungere slik samfunnet ellers fungerer. Ved endringer i vedtektene, som påvirker fullmakten til boligeiere, skal det være nok med to tredjedeler flertall for å forandre vedtektene, sier leder Annstein Garnes i Vestli Vel.

De opplever at flere boligspekulanter kjøper opp to leiligheter/boliger i sitt eget navn, og deretter kjøper leiligheter/boliger i sine juridiske navn.

Uoversiktlig oppdeling

– Problemet med boligspekulanter er ikke at de leier ut en og en bolig til hver sin familie, men at de deler opp og bygger om hele den vanlige leiligheten til rene hybelhus som inneholder opp til 16 personer, sier Garnes.



Tidligere har avisen skrevet om konsekvensene for slike oppdelinger, som at boligeier ikke har oversikt over hva som foregår i de utleide boligene.



– Dette får store konsekvenser for den demografiske sammensetningen i vårt bomiljø. Boligene er ikke dimensjonert til slikt formål med hensyn til varmtvann, kloakk, renovasjon, el-anlegg og infrastruktur totalt sett, sier han.

Utfordringer på Stovner

Gjennom Groruddals-satsingens områdeløft er det kartlagt høy trivsel i bomiljøene på Stovner de siste ti årene. Likevel opplever Stovner bydelsutvalg en rekke utfordringer knyttet til bomiljøet i sameiene i bydelene de senere år.



Lokalpolitiker May-Britt Christensen (Ap) har engasjert seg i saken, og mener utfordringer som har oppstått i kjølvannet av at boligspekulanter kjøper leiligheter, deler opp og leier ut, kunne vært unngått.

Det er brukt store summer på tiltak for å kompensere for levekårsutfordringer som finnes i deler av vår bydel. Her snakker vi om skattekroner fra våre velgere. Vil vi være med på at all den flotte satsingen skal gå til spille, spør hun.

