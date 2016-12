Hvert år reflekterer lokalpolitikere i Groruddalen om året som snart er omme – og det nye som er på trappene. Det som står øverst på lista før jul og nyttår for Aps bydelsutvalgsledere Bjørn Lundberg (Bjerke), Knut Røli (Alna) og nestleder Brit Axelsen (Stovner) er Groruddals-satsingen.

– Det vil være naturlig å oppsummere hva Groruddals-satsingen har betydd for bydelene og Groruddalen i ti år. I tillegg er vi spente på hva den nye satsingen vil innebære. Vi vet om de tre hovedområdene som nærmiljø, skole og utdanning og sysselsetting, sier Røli.

Det konkrete innholdet i den nye satsingen er enda uvisst. Men lokalpolitikerne peker spesielt på én ting: videreføring av områdeløft.



– Det er satt av to millioner kroner til straksmillioner for områdeløft til hver bydel.

Kommer mer i januar

I følge Røli vil det komme et forslag til tiltaksliste for Groruddals-satsingen i slutten av januar i Bydel Alna. Han tar gjerne opp viktige tanker om programområdene som skal fylles med innhold.



– Det står under utdanning at man skal komme inn allerede før barnet er i barnehagen til de er ferdige med videregående. Det er et stort aldersspenn i satsingen, og jeg tror det må komme tilbud for 3-åringer, sier han.

– I tillegg er det viktig å ha tilbud til beboerne allerede når barnet er i mors mage, og følge det etter fødsel og hele veien. Vi må komme inn så tidlig som mulig med tiltak som trengs.

Det er enighet rundt bordet når det er snakk om sysselsetting. Groruddalen havner nederst på lista over bydelene i Oslo som har flest ut i arbeid.



Arbeid med arbeid

I følge lokalpolitikerne vil man fort havne utenfor dersom man ikke er i jobb.

– Man lærer ikke norsk før man kommer i arbeid, og man kommer ikke i arbeid om man ikke har lært seg norsk, sier Lundberg.

– Det som er spennende med Groruddals-satsingen er at den åpner for å ta i bruk andre måter å jobbe på og teste det ut i samfunnet, legger Røli til.

Et av punktene i den nye satsingen er å jobbe for at ungdom ikke dropper ut av videregående. Omtrent alle bydelene i Groruddalen ligger på rundt 40 prosent «drop-outs».



– Man skal heller ikke være passive mottakere av støtte. Aktivitetsplikten kommer og jeg er åpen for å utfordre næringslivet i Groruddalen. De må være proaktive og tilby arbeidsplasser, sier Røli.

Ikke rammekutt

Etter ti år med satsing er det mye som har satt sitt preg på de fire bydelene. I tillegg har de fått et eget Oslo-budsjett. Her fikk Groruddalen et nytt bad på Stovner, oppgradering av hele Lillomarka Arena og nytt Grorud flerbrukshus.



– Det har kommet et nytt byråd på plass som ser viktigheten av dette. Det er første året på 18 år vi ikke har hatt rammekutt, sier han.

