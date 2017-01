Hevet elev-nivået betraktelig

Fraksjonsleder Saida Begum (H) i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret er imponert over innsatsen til Gran skole de siste årene. Skolen har en 100 prosent elevmasse uten etnisk norsk bakgrunn og har klart å heve elev-kompetansen fra 2011 til nå.



– En god skole skal også bidra til sosial mobilitet. Den skal prøve å kompensere for den forskjelligheten som tar med hjemmefra. De har tett oppfølging av hver enkelt elev og bruker aktivt resultater fra kartleggingsprøvene til å følge opp den enkelte elev og tette igjen kunnskapshull fortløpende i skoleløpet. Gran skole viser at alle skoler kan være gode skoler uavhengig av elevsammensetning om man arbeider systematisk med å løfte alle elever, forteller Begum.

Ligger over landsgjennomsnittet

Rektor Randi Sømo er stolt av lærerstaben som har bidratt til de gode resultatene. Gran skole scorer også over landsgjennomsnittet (3.4) i en skolebidragsindikator laget av SSB i år, der de får 3.6 på mellomtrinnet (4.-7.trinn). Bakgrunnen for tallene er helt konkret en SSB-rapport, hvor det er beregnet hvor mye hver enkelt skole bidrar med av læring, justert for sentrale faktorer, som foreldres utdanningsnivå.



Vi er veldig fornøyd med å være rett over landsgjennomsnittet. Vi har jobbet systematisk og grundig med dette. I 2011 hadde vi 74 prosent elever på nivå 1 i lesing etter nasjonale prøver. De siste par årene har vi ligget på rundt 20 prosent. Lærerne har jobbet målbevisst med dette, forklarer hun.

– Hva tenkte du da du så at tallet var på 74 prosent?



– Da tenkte jeg hva gjør vi nå? Vi kan ikke ha det slik. Det er kritisk for elevene. Vi laget derfor systemer for hvordan man skal jobbe på skolen med begrepsopplæring, språkopplæring og sette ting i system. Grundig, systematisk jobbing med grunnleggende ferdigheter er viktig.

Laget en systematisk plan

Hun forteller at skolen streber etter å følge opp hver enkelt elev.



– Å ligge på nivå 1 i lesing betyr at man ikke forstår det man leser eller spørsmålene man får. Det betyr at man ikke klarer å svare på flervalgsspørsmål. Noen kan selvsagt være heldige, men vi har sett at andelen som ligger på det laveste nivået har gått ned, smiler rektoren.



– Hvordan fikk dere det til?



– Med mer felles struktur. Det handler om kompetanseutvikling hos lærerne i lese-og lærestrategier. Vi har laget en leseplan og har et tett samarbeid med Utdanningsetaten. Det skal være en systematikk i ord og begreper som det jobbes med, forklarer Sømo.



