Hjelper elever «over kneika»

FlexID er et nytt prosjekt i Bydel Grorud, der flerkulturell ungdom hjelpes til å finne sin identitet i møte med skole, familie og jobb, og tilslutt står igjen som «brobyggere» mellom kulturene.

I oppstarten av ny Groruddals-satsing for de neste ti åra, ønsker bydel Stovner å få innspill fra alle kriker og kroker i bydelen.

Tirsdag formiddag fikk politiet melding om et grovt ran av McDonalds på Furuset. En mann i 50-årene kom seg unna med et pengebeløp – nå ber politiet publikum om hjelp.

Både Høyre sentralt og lokalt i Bjerke bydel reagerer på beslutningen til byrådet om å ikke gi tilskudd til en privat Espira-barnehage planlagt i Nybyen på Økern. Høyre kaller det for maktmisbruk.

Barnehager



Rødts Bjørnar Moxnes tror ikke et sekund på at Espira planlegger å drifte barnehage for barnas beste.