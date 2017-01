Tirsdag morgen innførte Oslo kommune dieselforbud på kommunale veier. På Alnabru er det en luftmålestasjon som måler luftkvaliteten i området. Fordi Alnabru er et sted med mye trafikk og tungtransport er ofte luftkvaliteten her dårligere. Dieselforbudet har fått politikere, privatpersoner og organisasjoner til å reagere. Lützenkirchen forteller at det var et akutt forbud som var nødvendig for ikke å bryte loven.

Oslo følger en beredskapsplan og den sier at dersom det er varslet høye konsentrasjoner av luftforurensing, og eksosforurensing No2 over 200 mikrogram i større områder i flere dager skal man iverksette et slikt forbud, forteller overingeniøren.

Kan forlenge forbudet

helga og begynnelsen av uka så Bymiljøetaten det nødvendig å varsle et slikt akutt tiltak.



– Endrede værforhold kan påvirke beslutningen, sier hun.

Bymiljøetaten følger utviklingen nøye. Forbudet kan gjelde lenger dersom det blir kaldere.

– Det tiltaket vi har muligheten til å innføre for å redusere utslippene er et forbud. Dieselkjøretøy står for cirka 90 prosent NOx-utslipp (nitrogenoksider), derfor rammer dette dieselkjøretøy, forklarer hun.

– Det er cirka jevnt fordelt 30 prosent tungtransport, 30 prosent varebil, og 30 prosent privatbiler. Mange vil være unntatt forbudet, men det er et målrettet tiltak mot utslippene.

Lützenkirchen forteller at i følge beregninger kan man forvente en reduksjon på cirka en fjerdedel etter dieselforbudet.



– Det blir spennende å se. Jeg tror det vil hjelpe.

Viktigst er langsiktig tiltak

I Groruddalen skrives det ofte om høy luftforurensing, mye på grunn av de store trafikkårene som går igjennom dalen; Østre Aker vei, E6 og Trondheimsveien. Riktig nok er ikke disse veiene kommunale, men det finnes mange lokale, kommunale veier som rammes av dieselforbudet.



– Det er mye tungtrafikk i Groruddalen. Hvilke tiltak fremover kan redusere utslipp uten forbud?



– Det er viktig å understreke at dieselforbudet er et strakstiltak på dager det er aller verst. Det er ikke ønskelig med et slikt forbud, men slik det er nå overskrides grenseverdien som er lovfestet. Det viktigste er derimot de langsiktige tiltakene, spesielt her i Groruddalen og på Alnabru, påpeker hun.

– Det er at man jobber mot å forsere innføring av Euro VI som teknologistandard for lastebiler gjennom.

Bymiljøetaten følger nøye med. Etter klokka 18 i kveld skal Bymiljøetaten ta en ny vurdering om forbudet skal opprettholdes eller avbrytes.



