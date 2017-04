Igjen er det visst helt ok at Groruddalen blir den store taperen, samtidig som man forundret lurer på hvorfor utfordringene i våre bydeler er så store. Det er nærliggende å tro at noen lever veldig godt politisk med at forskjellene blir større og større. Det er ikke store trøsten i at man utreder en ring 4 for Oslo, så lenge Norges godsknutepunkt ligger i smørøye av dalen vår, og man ikke greier få mere over på bane.



På brua på Manglerud hagler lovordene om hvor fortreffelig dette ufullstendige prosjektet er. Prosjektet gir mulighet for byutvikling, grønne lunger og sykkelveier. Hurra! (For beboere på den strekningen i alle fall. Jeg unner dem det av hele mitt hjerte, jeg håper de unner oss det samme.) Tunnelen fra Abildsø til et eller annet sted i Ulven/Alnabru-området skal bygges. Men til hvilken pris? Hvem skal ofres?



Hva skjer med Groruddalen hvor prosjektet skal munne ut? Hvor mange blokker, nei; hvor mange hjem, må rives eller forringes for å realisere planene? Hvordan i alle dager kan Eirik Lae Solberg (H) gå ut å mene at Manglerudprosjektet vil være bra for Groruddalen?



Kan noen forklare meg hvordan en ny 8-10 felts motorvei på nedsiden av hjemmet vårt skal være bra for oss? På en strekning der arbeidet var i gang for å bedre vår fremkommelighet med gang og sykkelvei? På en vei vi fra før av har syntes var skummel å krysse på vei til Alna elva, hagesenteret, sømbutikken eller Alnabru senter? På området som skulle utvikles til nye boområder i nærmiljøet. Rett ved der hvor Alna elva vår bukter seg med naturlige svingninger i landskapet.



Også tidligere har vi hørt hvor viktig dette prosjektet vil være. - Skal barna i bydel Østensjø få ren og trygg luft å puste i, er vi helt avhengige av E6 Manglerudprosjektet. Manglerudtunnelen handler ikke om å bygge en vei, men å ta bort en vei, sa Venstres Hallstein Bjercke da bystyret behandlet Nasjonal Transportplan. Hvorfor er det da greit at våre barn skal bli syke av lufta de puster i? Har du hatt våkenetter med astmasykt barn, som gråter og ber om mer pustemedisin? Det har jeg. Det bedret seg betraktelig da vi byttet barnehage vekk fra Teisen opp til Tveita. Men hva skjer med barna på Tveita når prosjektet skal realiseres?

Vår bydel har 20 000 hjem? Hvor mye er vi verdt? Vår helse? Vårt hjem og våre uteområder? Hva med Groruddalens 140 000 innbyggere? Hver femte Osloborger bor i Groruddalen. Når skal våre stemmer bli hørt? Hvorfor må vi ta omkamp på omkamp for å få bedre bomiljø hos oss? Hvor ble våre tunnel og lokkløsninger av? E6 i tunnel gjennom Groruddalen? Det er jo først og fremst et spørsmål om politisk vilje. Hvorfor prioriteres ikke Groruddalens innbyggere?

I NTP 2014-2023 er det beregnet at næringstrafikken i Oslo-området kan øke med 40 % mot 2030. Hvorfor skal vi måtte ta konsekvensene for dette? Og hvorfor må veiene bygges i dagen i våre bydeler, mens det andre steder i byen tas grep for å forbedre bokvaliteten, minimere barrierene veier har i boområder, og sikre at det er ren luft å puste i og minimalt med støy?



Manglerudprosjektet har som mål å skape et bedret bomiljø med redusert støy og mindre lokal luftforurensning. Et hån mot oss som må ta konsekvensene for at andre skal få det bedre. Men noen må vel alltid ofres, eller?



Det er på tide at noen sier klart fra at et prosjekt som kun forflytter problemene fra ett sted til et annet, ikke er noe å være stolt av! Det er et ufullstendig prosjekt, som bidrar til større forskjeller i byen vår.



Jeg ser ingen grunn til å juble for eller gi klarsignal for et prosjekt som ennå ikke har tatt inn over seg eller kartlagt konsekvensene det vil få for oss som sitter i mørket i enden av tunnelen.