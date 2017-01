Siste nytt i Nyheter

Eldrebedrageriet på Ellingsrud: Leter etter denne mannen Eldreran

Politiet ønsker tips fra publikum om mannen på bildet i forbindelse med at en kvinne på 89 år ble utsatt for bedrageri i sitt hjem på Ellingsrud. Mannen sa han kom fra GET og NRK.

Politiet ber om tips etter McDonalds-ranet Har du sett denne mannen? Ran

Tirsdag formiddag fikk politiet melding om et grovt ran av McDonalds på Furuset. En mann i 50-årene kom seg unna med et pengebeløp – nå ber politiet publikum om hjelp.

Mener byrådet misbruker makten Barnehage

Både Høyre sentralt og lokalt i Bjerke bydel reagerer på beslutningen til byrådet om å ikke gi tilskudd til en privat Espira-barnehage planlagt i Nybyen på Økern. Høyre kaller det for maktmisbruk.

– Barnehagebaroner Barnehager

Rødts Bjørnar Moxnes tror ikke et sekund på at Espira planlegger å drifte barnehage for barnas beste.

– Vi vil selv ta ansvar Barnehage

Barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forteller at Oslo kommune selv vil ta ansvar for å dekke behovene for barnehageplasser.

Privat Økern-

barnehage på vent Barnehage

En Espira-barnehage på to etasjer i Nybyen på Økern skulle etter planen åpne i september neste år. Nå ligger planene brakk fordi byrådet avslo søknad om tilskudd.

McDonalds avdeling Furuset ranet Ran

En mann i 50-årene ranet McDonalds ved Radisson Blu Alna hotell med pistol. Mannen kom seg unna med kontanter.

Lokalpolitikere frir til Groruddals-satsingen: Nå er det Vestli sin tur Groruddals-satsingen

Lokalpolitikerne May-Britt Christensen (Ap) og Athithan Kumarasamy (Ap) i Stovner bydel ønsker å få mer aktivitet for barn og unge på Vestli – og etterlyser tiltak i Vestliskogen grendeskole.

Tverrforbindelsen er i planen Oslopakke 3

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus forteller at tverrforbindelsen ligger som en del av prosjektet i konseptvalgutredningen til Romeriksbanen som blir ferdig før sommeren.

Får 1,4 millioner

til ny skolegård Rødtvet skole søkte om midler til sitt skolegårdsprosjekt «Raske føtter og vennskapsrøtter» av Sparebankstiftelsen. Lite visste de at denne søknaden skulle gjøre Rødtvet skole til Sparebankstiftelsens hovedprosjektet.