Kommunen tar over Oslo-søppelet

– Avfallsinnsamlingen er samfunnskritisk. Selv et kortvarig opphold i innsamlingen vil få alvorlige konsekvenser, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).



På bakgrunn av forsinket og manglende innsamling, og omfattende brudd på arbeidsmiljøloven, har kommunen over tid vurdert å avvikle kontrakten med anbudsvinner Veireno. «Gjennombruddet» kom da Veireno opplyste at selskapet tapte penger på kontrakten og ikke ville klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. For å unngå en umiddelbar stans i søppelhentingen tar dermed kommunen over ansvaret.



– Vi har arvet en kontrakt som viste seg å ikke være gjennomførbar. I dag er det lett å si at Veireno aldri burde levert inn dette tilbudet og kommunen aldri burde akseptert det. Dette er en kontrakt som aldri burde vært inngått, sier byrådsleder Johansen kontant.

Begeret var fullt

Veireno overtok avfallsinnhentingen i Oslo 3. oktober, men har tross en rekke ekstratiltak ikke klart å levere i tråd med kontrakten. Da det i tillegg ble kjent at selskapet underrapporterte egne brudd på arbeidsmiljøloven, var begeret fullt.



– At Veireno fortsatte å bryte arbeidsmiljøloven, i et mye større omfang enn de rapporterte til kommunen, er helt uakseptabelt, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MdG).



Kommunen hadde en liten juridisk hodepine i forhold til hvordan man kunne avvikle kontrakten, men kombinasjonen av de mange bruddene på arbeidsmiljøloven, samt Veirenos økonomiske situasjon gorde at man fant et juridisk grunnlag.



– Det er en drastisk, men nødvendig beslutning byrådet har tatt i dag. Som byråd med ansvar for avfallsinnhenting i Oslo har det aller viktigste for meg vært å finne en løsnng hvor vi unngår en dramatisk stans i innhentingen av avfall. Det er viktig at avfallsinnsamlingen fortsetter uten opphold, både i morgen og i tiden som kommer, sier fortsetter miljøbyråden.

Kommunen overtar

Kommunen og renovasjonsetaten beroliger samtidig eventuelle nervøse Oslo-boere, for de overtok nemlig søppelansvaret fra det sekundet kontrakten var avviklet.



– Renovasjonsetaten har nå forhandlet fram en avtale med Veireno om at kommunen selv vil stå for avfallsinnhentingen i Oslo. Dette skjer med umiddelbar virkning, sier direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg.



I praksis betyr dette blant annet at kommunen overtar både ansatte og driftsmaterielle fra Veireno.



– Slik sikrer vi forutsigbarhet for innbyggernes avfallsinnhenting. Uten denne overdragelsen ville avfallsinnhentingen stoppet opp i påvente av nye leverandører, sier Sundberg.



Nå begynner arbeidet med å stramme inn for å sikre at søppeltømmingen kommer tilbake på «vanlig» nivå.



– Rent praktisk vil vi blant annet gjøre organisatoriske grep internt for å styrke driftsledelsen og utnytte kompetansen som allerede finnes i etaten. Samtidig ser vi på tiltak rettet mot konkrete kjøreturer og områder.