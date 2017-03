Kommunikasjonssvikt

Sikstrøms helse skranter og han har amputert begge beina. Det gjør at han har vansker for å bevege seg selv og er avhengig av hjelp fra andre. Han tror ikke omsorgssentret på Haugenstua har nok ressurser på bakkeplan.



– En dag ringte jeg ned for å få hjelp til å stå opp sånn i 8-tiden på morgenen. Da kom det ingen før klokka 10. Da sa de at de ikke kunne komme før på grunn av et møte. Derfor savner jeg en overlapping av helsepersonell, sier han.



Sikstrøm har jobbet i service-næringen i hele sitt liv og drev helsekostbutikk på Stovner.



– De har nok en overlapping på kontoret, men det virker ikke som de har det ute blant pleierne, sier han.

Mange kanaler

Han reagerer også på alle kanalene han må igjennom for å få hjelp.

Først må jeg ringe ned til kontoret. Så må jeg vente på hjelp, istedet for at de sier til meg at de kommer med en gang. Det er en unødvendig ikke-kommunikasjon her, mener han.

På søndagene er det ekstra ille.



– Da sitter jeg egentlig bare fastlåst i rullestolen. Jeg lurer på hvorfor de ikke kan ha en fasttelefon til pleierne så vi kan snakke med dem direkte, sier han.



– Jeg vet at politikerne ønsker at vi skal bo hjemme lengst mulig. Men da må det bli bedre kommunikasjon her, sier han.

Bydelen legger seg flat

Bydel Stovner innrømmer at det er noe som har sviktet i saken.



Vi beklager manglende tilbakemelding, sier avdelingssjef Elisabeth Grøtli Nordahl.

Bydelen har oppfattet at Sikstrøm har tatt kontakt med dem, men at de ikke har tatt saken videre. Nå legger de seg flate.



– Han har tatt kontakt og vi har ikke fanget det opp. Det skal ikke skje og vi vil sterkt beklage det. Vi er glad for at vi nå har blitt gjort klar over dette og har nå selvfølgelig tatt kontakt og ser frem til en god dialog, sier Grøtli Nordahl.