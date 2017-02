 Kontantstøtte hindrer integrering

I Bydel Stovner mottar 55,7 prosent kontantstøtte. Det vil si at man får et pengebeløp dersom man har et barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Da kan man få 100 prosent kontantstøtte. Det kommer selvsagt med visse regler, som at man maksimalt kan få støtte i 11 måneder.



Avisen har tidligere skrevet om dette før, da at Venstre og KrF er rykende uenige om støtten. I statsbudsjettet for 2017 står det at kontantstøtten økes til 7.500 kroner per måned, som betyr en økning på 1500 kroner.



-Kontantstøtte er vårt største hinder i integreringsarbeidet, mener han.



Stovner bydel er øverst på lista når det gjelder å motta kontantstøtte. Vi ønsker at kvinner Skal ut i arbeidslivet og barna skal lære norsk allerede i barnehagen.



Vil velge pengene

Nawaz mener det å motta 7.500 kroner vil være et valg for mange, istedet for å gå på jobb i bitende kulde.



– Får man valget mellom å få en sum med penger hver måned eller må ut i 20 minusgrader, da velger mange det første. Jeg tror det forhindrer integreringen, og det kan også styre folk til dårlige miljøer. Det er et stort problem at ungdom dropper ut av videregående skole. Manglende norskkunnskaper kan være en årsak til at de ikke henger med og ikke forstår faguttrykk. Det skjer når barn og unge ikke får med seg de faglige uttrykkene på skolen fra første stund, sier han.



Han mener de hadde fått mer utbytte av kontantstøtten dersom bydelen hadde mottatt pengene.



– Da kunne vi bygget ut barnehager og fått mødre ut i arbeidslivet. Samfunnet tjener ikke på situasjonen som er nå, påpeker han.



