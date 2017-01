Hvert år deler Akers Avis Groruddalen og Sparebank 1 ut pris til en som har fortjent ekstra oppmerksomhet, rett og slett en hverdagshelt. Denne gangen ble det Ellen Kolb-Schiager. Det er flere som har nominert sykehjemspresten. Selv ble hun sjokkert – og litt flau.

Det er utrolig hyggelig at folk tenker slik om meg. Jeg ble litt flau fordi jeg pleier å si at jeg gjør bare jobben min. Så denne prisen deler jeg med alle de ansatte som står på hver dag og alle de frivillige, smiler hun.

Redaktør Hjalmar Kielland er fornøyd med mottakerens innsats.



– Du gjør en god jobb for oss i Groruddalen, påpeker han.

Siden 1993 har Kolb-Schiager jobbet på Furuset sykehjem. Nå jobber hun mesteparten av tiden på Lindeberg – som i mars skal flytte til Ellingsrud.

Givende jobb

Sykehjemspresten forteller at hun er glad i alle mennesker, og at det er noe av grunnen til at hun havnet i den stillingen hun så godt trives i.



– Jeg er glad for å kunne gjøre en innsats for andre, og mener jeg er heldig som har en så givende jobb som gir meg så mye tilbake. Det er en sårbar gruppe jeg jobber med og drivkraften bak det jeg driver med er at jeg ønsker en helhetlig eldreomsorg, forteller hun.

– Det betyr at man legger liv til årene, ikke motsatt.

Kolb-Schiager kommer opprinnelig fra Bayern i Tyskland.

– Jeg kom til Norge i 1988. Og så begynte jeg å jobbe i Groruddalen i 1993.

For 17 år siden startet hun venneforeningen til Furuset sykehjem, et sykehjem som ble bestemt nedlagt i sommer. Det er noe hun synes var veldig trist, men nå ser hun fremover.



Riktig hverdagshelt

I mars skal hun nemlig flytte til Ellingsrud sykehjem.

– Det blir en helt ny hverdag med ny teknologi og et fremtidsrettet sykehjem. Det blir veldig spennende, sier hun.

Lokalbanksjef Monica Belinchon i Sparebank 1 er veldig glad for å kunne overrekke en sjekk på 5000 kroner til Kolb-Schiager.



– Det føles riktig for oss å sette ekstra pris på det du gjør, sier hun.

Hun har selv opplevd eldreomsorgen gjennom sin far.

– På vegne av min arbeidsgiver og meg personlig synes jeg det er fint å høre om alt du gjør. Du gjør en forskjell for veldig mange, forteller Belinchon.

Sparebank 1 er en av de få bankene som fortsatt har åpne filialer til stede for kundene.

