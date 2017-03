I lang tid har bydelen forberedt seg på kronprinsparets besøk. Da begivenheten omsider kom, ble kronprinsparet tatt godt imot av ulike kulturtilbud Bjerke har å by på. I første omgang fikk de være med på en omvisning av Kulturhuset Veitvet, med et forrykende show signert Nysirkus Bjerke og møte med bydelsdirektør Øyvind Henriksen, samt ildsjelene Trude Mette Johansen og Tina Arnesen fra bydelen.



Deretter bar det opp til Isdammen for å høre på historier og grille pølser med lokalbefolkningen. Og guiden var ingen ringere enn Oslos ordfører Marianne Borgen - som bodde på Veitvet til hun var 21 år.



- Det har vært fantastisk gøy å være med. Dette viser aktivitetene og tilbudet som finnes i Bjerke bydel, både det at man har et kulturhus og alle aktivitetene der, samt at man har Lillomarka rett ved. Vi har også hatt en fin guide i ordføreren, det har vært fint å høre hennes erfaring. Det er imponerende hva de får til her, smiler kronprins Haakon til Akers Avis Groruddalen.

Show på Kulturhuset Veitvet

Kronprinsesse Mette-Marit synes aktivitetstilbudet i bydelen er alfa omega.



Det er dette som skaper lokalsamfunn. Det de har fått til på Veitvet senter tror jeg er så viktig, at det får barn til å føle at de har gode oppvekstvilkår, det skaper gode minner, sterke opplevelser og mestring. Det er utrolig viktig, sier hun.

- Det er også morsomt å se at de har et tilbud for både yngre og eldre.



På Kulturhuset Veitvet fikk kronprinsparet stukket nesen innom flere av tilbudene, som blant annet redesign-gruppa ReLove og Bjerke lydstudio. Kronprinsesse Mette-Marit fikk prøve seg som sjonglør med Nysirkus Bjerke. Det gikk ikke helt etter planen.



- Jeg tror jeg må øve litt mer, ler hun.



Til slutt fikk koret Rustne Røster æren av å avslutte besøket på Kulturhuset Veitvet med vårlig sang og god stemning inne på Drabanten kafé.

Fikk høre historien om Isdammen

I skinnende vårsol møtte over tusen Bjerke-beboere opp til Isdammen. Over hundre barnehagebarn fra bydelen møtte opp for å synge for kronprinsparet og ordføreren. Så fikk de sette seg ned rundt et bål sammen med bydelsutvalgsleder Bjørn Lundberg, elever fra Tonsenhagen skole og oppsynsmann Håvard Pedersen.



Han fikk fortelle kronprinsparet om historien bak Isdammen - og at det ikke alltid har sett ut slik det gjør i dag. Det likte kronprinsessen å høre om.

Det er en interessant historie som jeg aldri har hørt før, forteller hun til Akers Avis Groruddalen.

- Oppsynsmannen er så kunnskapsrik, og jeg forstår godt at barn blir engasjerte rundt ham, påpeker hun.



Les hele saken om den varme vårdagen med kronprinsparet i Bydel Bjerke i vår eAvis og papirutgave.