Nytt av året er at bydelen har delt opp den tidligere bydelsprisen i fem kategorier. Den ene kategorien er «Årets ildsjel» – som tidligere var bydelsprisen. I beskrivelsen står det at «Prisen til Årets ildsjel kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller institusjoner i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer den lokale befolkningen til gode». May synes det er viktig å bidra i sitt lokalsamfunn.



– En ildsjel mener jeg er en som står på for nærmiljøet, for barn, unge og idretten. Det er noen som bidrar, forteller hun.



– Hvorfor har du valgt å arbeide så lenge på Spar Stovner?



– Jeg har kort vei, jeg bor på Høybråten. Og så trives jeg her, det er så mange hyggelige kunder som kommer innom, forteller hun.

Gleden i hverdagen

May er dama som møter deg med et smil på Spar. Er du nyinnflyttet på gamle Stovner har du sikkert sett dama som sitter bak kassa eller sorterer varer i hyllene. Har du vokst opp i området har du helt sikkert slått av en prat.



– Det er mange eldre jeg snakker med. Dette er en av gledene i hverdagen, og man treffer naboer her, sier hun.



– Jeg har også fulgt folk fra de var bittesmå til de selv har stiftet familie. Det er veldig koselig. Barnebarnet mitt sier alltid «du kjenner så mange». Det er fordi jeg treffer kunder over alt og da sier vi hei, ler hun.



Fristen for å nominere folk til frivilligprisene er 12. februar. For å nominere folk kan man gå inn på Oslo kommunes nettsider, Akers Avis Groruddalen sine nettsider, eller Stovner bydel sin Facebook-side.

– Betyr mye at de unge blir sett

Leder i Vestli vel, Annstein Garnes, er stolt sponsor av den nye prisen «Ung ildsjel». Han mener det er på tide å hylle de unge og lovende i bydelen.



Garnes har bodd på Vestli siden han var fem år. Han har selv inkludert seg i lokalmiljøet fra en tidlig alder, og er nå leder av Vestli Vel.



– Det finnes mange folk som gjør så mye godt her, både innenfor idrett og med eldre. Vi synes det er moro å få med de unge. Det er dem vi trenger i fremtiden, sier han.



Prisen «Ung ildsjel» er helt ny.



– Å motta den prisen kan gi et «kick» til å gjøre litt mer videre, sier han.



– Jeg tror det er mange flere kandidater her enn man skulle tro. De er det viktig å finne fram til, sier han.



Og han kommer på mange fra lokalområdet.



– For meg betyr Vestli alt. Det er mitt holdepunkt, her har jeg vokst opp, lekt og drevet med idrett. Jeg vil ikke bo et annet sted, smiler han.



