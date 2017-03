Våren og sommeren har nesten alt kommet, i hvert fall hvis man tar en titt på gradestokken, men likevel er det 14 dager til påske. Er det sånn at sommeren kom litt for tidlig og påsken litt for sent, eller har vi mer snø i vente?



At det har vært full vårstemning i helgen tok ikke lang tid å finne ut. Bare etter å ha gått noen meter opp mot Steinbruvann sto man plutselig ansikt til ansikt med en haug av engangsgriller og søppelposer. Det var sikkert hyggelig der og da, men nå er det ikke så veldig ålreit…



Så er det sommer, vår eller påske? Svaret får du i Vannposten i morgen.



Du kan lese eAvisen fra klokka 06.00 onsdag. Hvis du klarer å vente, kommer papiravisen med postmannen litt utpå ettermiddagen.