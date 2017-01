Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap), direktør for Kulturetaten, Hilde Barstad, programansvarlig Helene Heger Voldner på Furuset bibliotek, seniorrådgiver Thor Grinde i Kultur Uten Grenser og nestleder Iram Hassan møttes på Furuset bibliotek og aktivitetshus for å oppsummere noe av det viktigste som har skjedd innen kultur i Groruddalen i løpet av ti år. De er alle enige om at midlene har blitt brukt til å forsterke møteplassene i de fire bydelene – og at det har vært en nødvendig satsing på kultur.

– Pengene fra Groruddals-satsingen har vært nødvendige midler for å kunne fullføre viktige kulturprosjekter i Groruddalen. De ekstra midlene fra satsingen har gjort at man faktisk kan realisere det, ellers ville det tatt mye lenger tid og kanskje ikke hatt like god kvalitet, forteller Barstad.

Skulpturparken

Et av prosjektene som trekkes fram er Rommensletta skulpturpark. Skulpturparken inngår i Alnaelva Miljøpark og Groruddalssatsingen, områdeløft for Haugenstua. Rommensletta skulpturpark ligger på Smedstua i Groruddalen i Oslo, og sto klar i 2013. Så langt har parken 13 skulpturer.



– Å bruke kunst som en måte å skape gode og attraktive plasser i lokalmiljøet har vært en viktig del av arbeidet. Det vil vi gjerne jobbe mer med. Når man snakker om skulpturparker tenker man kanskje på Vigelandsparken eller Ekeberg, men man må huske på at Rommensletta er en av de virkelig fine, sier hun.

Møteplassene

Byråden er enig. Hun mener kultur henger så nært sammen med alt annet i et samfunn.

– Det passer inn i alle områder i den forrige satsingen. Kulturen lager møteplassene, det gjør at folk får en identitet, og uavhengig av hvordan områdesatsingen vil se ut videre vil kulturen være en avgjørende del å ha med, sier Hansen.

Oppussingen av arbeiderboligene i Grorudveien 2-5, Bånkall gård, Nordre Lindeberg gård og Tveten gård har vært Kulturetatens ansvar.



– Groruddalsmidlene har vært nødvendig for å fullfinansiere prosjektene. Ofte dukker det opp utfordringer når man jobber med gamle hus, sier Barstad.

