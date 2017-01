Bydel Stovner har en helt ny vri på det som kalles bydelsprisen. Denne gangen er det ikke én pris som deles ut, men fem. I den anledning ønsker bydelen seg forslag på kandidater som kan være aktuelle.



Hvem er din Stovnerhelt? Hvilken person, institusjon eller organisasjon har betydd mye for deg? Hvem er det som gjør Stovner til Stovner?



– Vi måtte tenke nytt nå. Og vi kommer til å jobbe med engasjementet for prisene i sosiale medier fremover. Det fenger så mange. Jeg håper disse prisene vil øke engasjementet til Stovnerinnbyggerne og det å delta i lokalsamfunnet sitt, forteller leder av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen, Anette Trondal Olsen.

Det er utrolig mye folk gjør som man ikke ser, og det er mye frivillig arbeid i det skjulte. Det ønsker vi å få fram.

Arrangerer en galla

Fristen for å nominere kandidater er allerede 12. februar. Før den tid kommer Akers Avis Groruddalen og Bydel Stovner til å presentere prisene på en litt annerledes måte. Du kan følge med i papiravisen, på våre nettsider og Facebook-sider fremover.



I mars skal Stovner arrangere en galla for å hylle de som står ekstra mye på for bydelen.



– Jeg tror hvis man viser hva det betyr å være delaktig i sine barns liv og i sitt nærmiljø så vil det være forebyggende. Og så kan man i alle kulturer se viktigheten av det å inkludere og bli inkludert, forteller Trondal Olsen.



Det er første gang bydelen deler ut prisene på denne måten. Prisen «Årets ildsjel» er den tidligere bydelsprisen. Det er også flere nykommere på lista, blant annet prisen «Ung ildsjel». Den kan tildeles personer under 25 år i bydelen som gjør en ekstra innsats som kommer befolkningen til gode.



– Det å ha en ung person som ungdommer kan se opp til er viktig, sier hun.

Presenterer kandidatene

Hun peker på det at det ikke alltid må være en person eller organisasjon som har gjort noe positivt hele veien.



– Det kan også være noen som har tatt noen gode valg, eller en snuoperasjon som ble til gode valg. Det å være et forbilde handler også om å gå foran å vise at man kan bryte sosiale mønstre og at det går an om man vil og sier ifra, forteller Trondal Olsen.



Alle kan sende inn sine forslag – og link for å nominere mennesker eller organisasjoner finner man på bydelens nettsider eller her.



– Vi ønsker også videre å presentere de nominerte kandidatene og presentere hver enkelt. Det kan gi en mestringsfølelse og gjøre folk stolte. På denne måten blir de sett og vist fram, smiler hun.



Følg med i avisen fremover for flere saker om Stovner bydelspriser denne våren. Les mer om prisene her.