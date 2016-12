Avisen har tidligere skrevet om forslaget fra daværende bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen og administrasjonen om å flytte virksomheten ut fra Kulturhuset Påbanen og inn i andre kulturhus i bydelen, som på Veitvet og Årvoll.

Årsaken er at det vil koste bydelen for mye å pusse opp huset ved Bjerke travbane i tillegg til at travbanen selv ønsker å gjøre noe med tomta i fremtiden. Under budsjettforhandlingene ble bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt, med Frps innsigelser. Jørn Kveseth forslag om at administrasjonen skal utrede muligheter for tiltak for barn og unge på Årvoll, Tonsenhagen, Refstad og Risløkka ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgsmøtet torsdag 15. desember.



– Slik at denne delen av bydelen ikke blir uten den type aktiviteter som nå overføres og allerede er på Veitvet, sier han.

SVs Geirmund Jor synes vedtaket er trist.



– Det er leit at Påbanen blir borte i den formen det har hatt. Det er veldig synd, sier han.

Skyver kutt foran seg

Han reagerer på kuttene som må gjøres til neste år.

– Jeg tror ikke folk tenker at røde kutt er deiligere enn blå kutt, sier han.

Kveseth mener bydelen aldri har kuttet så mye før nå.



– Bjerke skyver 15 millioner kroner foran seg til neste år, og kutter 13 nå. Dette er faktisk det meste vi har kuttet med rød side, sier han.

Store deler av kuttene til Bjerke bydel skyldes det nye fordelingssystemet til bydelene. Jon Sandven (R) reagerer på de korte fristene lokalpolitikerne får til å sette seg inn i sakene.



– På tross av en rekke svakheter presset byrådet gjennom en hastebehandling før sommeren, som knapt ga bydelsutvalgene tid til å uttale seg.

– Av et bydelsbudsjett på 1,3 milliarder, som kutter på en rekke viktige områder, aksepterer politikerne at man til nød kan flytte på et par hundre tusen. Det er nesten så man tenker at det er meningsløst å drive lokalpolitikk i bydelene, raser han.

Raser mot Ap

Han reagerer på Aps stillhet mot bydelsdirektørens forslag.

– Vi har en samarbeidsavtale og er enige om mange saker. Rødt ville skjerme barnehagene fra planlagte kutt i vedlikehold av lekeplasser, driftsbudsjettene, og språkopplæring. Arbeiderpartiet synes stort sett dette var gode saker, men ville ikke gjøre endringer i bydelsdirektørens budsjettforslag. Det er ikke bydelsutvalget som bestemmer budsjettet, men byrådet og bydelsdirektøren. Det er synd at Arbeiderpartiet ikke vil utfordre dette, mener han.

Han roser derimot forslagene om å fjerne egenandelene på trygghetsalarmer til neste år, som salderes mot budsjettøkning etter bystyrebehandling. Dette ble vedtatt med stemmer fra Ap, SV, Rødt og Frp mot Venstre, Høyre og MDG.

– Vi vil ikke ta pengene til trygghetsalarmer nå forespeilet at vi får innsparingsforslag videre i 2017. Det skal en del til for at egenandelen der skal komme først i køen, mener Kenneth Eriksen (H).

Les hele artikkelen fra budsjettmøtet til Bydel Bjerke i vår papiravis og eAvis. Denne saken har blitt kortet ned for nett.