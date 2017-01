Kodekurs er ikke lagt inn i den ordinære læreplanen. Dette er fordi det trengs en lovendring til. Men byrådet vil ikke vente på regjeringen og har lagt inn penger i budsjettet til at alle 4. klassinger i Oslo skal få tilbud om kodekurs og programmering. Det er ungdomsskoleelever som lærer opp barneskoleelever, og på Ellingsrudåsen skole er de veldig glade for at de kan bruke datamaskinen så mye på skolen. Abenezer og Nora (9) har lært å lage tromme-musikk med kodeprogrammet.



– Det er fint at vi kan bruke dette videre for å skaffe oss jobb senere, sier Nora.



Byrådslederen tror koding vil være like viktig som de vanlige skolefagene i fremtiden.

Vi tror dette kommer til å være like viktig som å lære å lese, skrive og regne, forteller han.

Organiseres gjennom AKS

Tilbudet om kodekurs organiseres gjennom aktivitetsskolen (AKS), men er også et tilbud til elever som ikke går på AKS til vanlig. På Ellingsrudåsen har de fått inn elever fra Ellingsrud ungdomsskole til å hjelpe.



– Det at vi så tidlig benytter oss av kompetansen er veldig motiverende. Jeg håper dette blir mer enn et forsøk, og at regjeringen gir oss anledning til at dette blir en del av skoleplanen. Vi har ikke tid til å vente på dem nå, derfor får vi dette inn på AKS som er mulig. Det gjør også AKS mer spennende, sier byrådslederen.



Abenezer er fornøyd med å sitte foran Johansen i klasserommet.



– Det går helt fint. Jeg viser ham hva jeg lærer med trommeslag, sier han.

Gjelder for alle Osloskoler

Elevene bruker mye pc til vanlig på skolen, og hjemme på fritiden. 9-åringene Mahlet og Zarah bruker god tid til å lære seg om koding – og innrømmer at det er noe uvanlig å lære seg det i skoletiden.



– Det er veldig moro. Vi kan også si nå at vi kan mer om programmering enn mamma og pappa, sier Mahlet.



Bjarte Rørmark er assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten. Han mener kodekurs er nødvendig fremover.



– Det å vite noe om hvordan en datamaskin virker blir viktigere og viktigere. Elevene i skolen skal til slutt ut i arbeidslivet, hvor det er forutsatt at man må kunne moderne teknologi. Vi mener det er viktig å satse på digital kompetanse i skolen. Det kan være mange ting, men også koding, sier han.



Les hele saken i vår eAvis og papirutgave. Saken har blitt kortet ned for nett.