Avisen har tidligere skrevet om Rommen skoles fem nye utviklingslærere for skoleåret 2016-2017. Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har sagt at de nå bevilger ekstra midler til skoler som har større utfordringer, såkalt positiv forskjellsbehandling. Derfor vil det ansettes totalt 21 nye utviklingslærere i Groruddalen i tiden fremover. De fem lærerne på Rommen jobber lekbetont med språk som hovedparaplyen fra 1.-4. trinn. Under der kommer matematikk, skriving og lesing.



- Det er ikke vanskelig å forstå at man må satse der elevmassen er slik den er her. Jeg tar med meg lærdom av at tidlig satsing er gyldig over alt. Man ser tidlig hvor behovene er så man kan sette inn krefter for å få et godt skoleløp videre, mener Gahr Støre.



Dalila, Yomi og Hamna fra tiende klasse fikk møte Jonas Gahr Støre i skolens bibliotek.



- Det er et godt miljø her. Vi har småsøsken som går her, og det er spesielt med så mange kulturer og språk på et sted, sier Yomi.



Les også: Hjelper elever «over kneika»



Må finne pengene

Topp-politikeren ble tydelig inspirert av ungdommen. Før han satt seg ned i biblioteket fikk han se intensivundervisningen med egne øyne på 2. trinn. Selv om intensivoppfølgingen begynner i Groruddalen, skal det gjelde i hele byen.



- Er dette noe Ap kan tenke seg å jobbe med på nasjonalt plan?



- Ja, det er det. Vi må sette kommunen i stand til å gjøre satsingene. Derfor mener jeg at tidlig innsats er en av våre hovedsaker i skolesatsingen. Det handler om å finne den rette måten å gi kommunen økonomi og innretning til å satse og virkeliggjøre det, mener Støre.



- Det handler om å kunne få de ekstra lærerkreftene målrettet inn i skolen.



- Hva tenker du om at majoriteten av utviklingslærerne blir ansatt i Groruddalen?



- Jeg legger til grunn at byrådet og kommunen vet hvordan de prioriterer og kjenner sin by, sier han.

Tilgang på helsepersonell

Han mener det handler om å ta debatten om helsepersonell i skolen et steg videre.



- Det handler også om skolehelsetjenesten og tilgang på psykolog og lege som kan avlaste så lærere kan være lærere. Jeg hørte de sa til meg at de blir tryggere når de vet at fagkompetansen er inne på skolen. Da kan de «bare» være lærere, og hvis noen trenger helsesøster eller psykolog så kan de få tilgang på det, sier Støre.



Han mener man har noen valg å gjøre i skolen når det kommer til økonomi.



- At man prioriterer å bruke milliarder av kroner på skattekutt i håp om å løse problemet har jeg liten tro på. Istedet kan man bruke pengene på dette, lærer for lærer, og helsesøster for helsesøster.



Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.