Bydel Stovner jobber med å bruke ny teknologi slik at beboerne kan klare mer selv og bruke mer tid på det de vil. Under BU-møte 16. mars fortalte rådgiver Madelene Stople i bydelen om digitaliseringsarbeidet og knyttet det opp mot digitale trygghetsalarmer.



– Velferdsteknologi er et begrep som har vært i media i mange år, men blir tydeligere for hvert eneste år. Årsaken til det forklares med at forventningsgapet øker og behovet i vår befolkning blir større, sier Stolpe.



– Med riktig tilnærming kan velferdsteknologi være en fin løsning og være med å underbygge de andre tjenestetilbudene vi har.

Bytter alle alarmer

Bydel Stovner har 460 innbyggere med trygghetsalarm og 400 av dem er ikke digitale. For å møte kommunens mål om digitalisering, samtidig som brukerne får mer moderne og sikrere alarmer, har bydelen bestemt å skifte ut alle alarmene. I tillegg til å koble til røykvarslere.

Det er en formidabel jobb som er utført. I løpet av en kort periode er flere hundre brukere besøkt, blitt kartlagt og fått skiftet ut til digitale alarmer, sier May-Britt Christensen (Ap).

– Våre brukere vil ha gode forutsetninger og få økt mestrings- og aktivitetsnivå.

Løser folks utfordringer

FrPs Ombir Upadhyay henger seg på rosen av arbeidet som er utført.

Det er helt klart at digitaliseringen gir mange effektive fingre som løser folks utfordringer i bydelen og øker livskvalitet, noe som er viktig for oss, sier han.

Ifølge Tore Ludt (SV) gir dette mye kunnskap og kan gi økt behov for tjenester.



– Ved kartlegging ser man behov som kanskje har vært usynlig. Det betyr ikke at dette er en sparereform. Det kan bety at vi må øke tjenestevolumet på enkelte ting, noe vi må ta innover oss. Vi kan ikke skru ned budsjettrammene for disse tjenestene, sier han.



