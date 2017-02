Folkehelseprisen ble delt ut på Oslo kommunes seminar «Folkehelse - vårt felles ansvar», og prisen ble delt ut for 10. gang. Tre nominerte sto igjen på podiet etter at 28 kandidater hadde blitt luket ut; Havnepromenaden, Oppdag Nabolaget og Folkehelsesatsingen i Bydel Grorud. Juryen mener sistnevnte skiller seg ut med sitt folkehelsearbeid på tvers av tjenester. Prisen ble delt ut i Gamle Logen.



– Dette er veldig moro og betyr mye for menneskene og tjenestene som er involvert, forteller Julie Dønnestad fra Bydel Grorud.



Hun forteller at Folkehelsesatsingen har en overførbar metodikk og de vil mer enn gjerne dele den med andre. På kort tid har de oppnådd gode resultater i barnehager og på skoler i bydelen.



– Det er hyggelig å bli sett og anerkjent for det vi gjør.

Inkluderer flere

Folkehelsearbeidet har vært en del av barnehagene fra et pilotprosjekt startet i 2013, og skolene siden 2016. Fremover skal det også jobbes med beboere i samlokaliserte boliger for utviklingshemmede.



– Vi startet i de kommunale barnehagene. I bydelen har vi nå 27 idrettspedagoger og arbeidet er en del av barnehagens daglige drift. Der har vi oppnådd gode resultater på kor tid, forteller hun.



I juryens begrunnelse står det at bydelen har gjort en banebrytende og systematisk jobb for å fremme barn og unges helse. De er en inspirasjonsskilde for øvrige bydeler – og beviser betydningen av tverrfaglig samarbeid. I fjor utvidet de prosjektet til å gjelde barneskolene i to år. Fra januar til oktober 2016 har andelen barn som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet økt fra 30 prosent til hele 65 prosent på 3. trinn.



Økte aktivitetsnivået

Det var i 2013 det hele begynte. Bydelen fikk kjenne ordentlig på at befolkningen hadde utfordring når det gjald kosthold og lavt aktivitetsnivå. Kun 16 prosent av barna i tre barnehager i bydelen oppfylte anbefalingen om fysisk aktivitet. Våren 2015 kom resultatene av arbeidet.



Andelen som oppfylte anbefalingen økte til 56 prosent, i tillegg var andelen barn mindre aktive enn 30 minutter redusert fra 48 prosent til kun 11 prosent. Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), har sittet i juryen.



– Bydel Grorud er en fremoverlent bydel. Det er fint å se at flere ser sammenhengen mellom læring og ernæring, sier hun.



– Det er også godt å se at barnehagen tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det viktigste er at barn er i nærvær hos voksne som er glad i dem. Det merkes også at Grorud bydel er sultne på mer utvikling her, og vi er klare.



