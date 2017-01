Mannen som ble pågrepet er også mistenkt for ransforsøk på Burger King Lørenskog dagen før. Oslo politidistrikt forteller at pågripelsen ble foretatt uten dramatikk og funn på stedet forsterker mistanken om at politiet har pågrepet riktig mann.



Mannen er kjørt til arresten på Politihuset i Oslo og skal avhøres i løpet av ettermiddagen.



- Vi er fornøyd med å kunne gå til pågripelse og trolig rask oppklaring i saken, sier etterforskningsleder Audun Jevnaker ved Stovner politistasjon i Oslo.



– Jeg vil også takke publikum for tips vi har fått i saken.



Tirsdag 10. januar rundt klokka 9.30 kom det en person inn på McDonalds på Lindeberg og truet betjeningen med en pistollignende gjenstand. Han fikk med seg et mindre pengebeløp. Akers Avis Groruddalen skrev raskt om saken.



