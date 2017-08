REDD FOR HØYRES LØFTER: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) mener Høyres politikk ikke gagner Groruddalens elever, og at de vil kutte i gratis kjernetid i AKS. Skolebyråden mener det må gis forskjellsbehandling for at alle elever skal nå sine mål uavhengig av foreldrenes inntekt.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er redd for at Høyre vil kutte i gratis kjernetid i aktivitetsskolen og peker på at deltaktelsen i Groruddalen økte med 40 prosent i fjor. Hun mener en forskjellsbehandling er veien å gå.

Du må være innlogget og ha gyldig abonnement for å lese denne artikkelen. Nyregistrerte brukere får 30 dager gratis tilgang.