Mobiliserer mot eierseksjonsloven

I flere år har Vestli Vel aktivt jobbet for å forandre eierseksjonsloven. Avisen har tidligere skrevet om at loven nå skal på høring og behandling i Stortinget, og Jan Bøhler (Ap) skal lede saken. På tirsdag 14. februar skal saken opp til høring. Leder av Vestli Vel, Annstein Garnes, oppfordrer alle som er interessert til å komme denne dagen.



– For å vise politikere at denne saken er viktig for oss stiller Vestli Vel opp i høringen. Denne dagen trenger vi DEG til å møte opp som tilhører og vise politikerne at vi bryr oss, at vi står bak en forandring av loven, sier han.

Problemer med utleie

Eierseksjonsloven (Prop. 39 L) er loven som ligger til grunn for sameie som boform. Et regjeringsoppnevnt utvalg mener loven om at det bare skal være lov å eie to boliger i ett sameie skal prøves på nytt, og vil derfor gjøre det enklere for bolighaier å kunne tilegne seg flere boliger – for så å dele dem opp og leie dem ut.



Dette har vært et stort problem på Vestli. Høsten 2014 samlet Vestli Vel til et folkemøte på Rommen scene. Det kom så mange at det ikke var plass til alle som ville høre om denne loven. Vestli Vel vil at eierseksjonsloven skal bli demokratisk.



– La oss sammen forandre loven så vi alle kan leve med den og få kontroll over sameiene vi bor i, sier han.



– Ikke la spekulanter få fortsette å utnyttelovverket for å tjene store penger på vårt bomiljø.