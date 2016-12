Siste nytt i Nyheter

Lokalpolitiske refleksoner i Groruddalen: Groruddals-satsingen

står øverst på lista Groruddalen

Hos lokalpolitikerne i Groruddalen er det effektene av den avsluttende Groruddals-satsingen og spenningen om innholdet i den nye perioden som er høyest prioritert.

Budsjettforhandlinger i Alna bydel: Beholder én SMART-barnehage Bydel Alna

Avisen skrev i forkant av Alna bydels budsjettmøte om bydelsdirektørens planer for å legge ned SMART-barnehagene på grunn av liten tilslutning. Lokalpolitikerne reddet én; Furuhuset.

Budsjettforhandlinger i Bydel Bjerke: Kulturhuset Påbanen

blir historie bydel bjerke

Under budsjettforhandlingene i Bjerke bydelsutvalg forrige uke stemte politikerne for at aktiviteten i Kulturhuset Påbanen skal fordeles i bydelen. Budsjettforhandlingene bar preg av en vanskelig økonomisk situasjon.

Åpnet nytt værested

på Stovner Stovner senter 16 er nå pusset opp og skal være et møtested for mange ulike mennesker med forskjellige utfordringer.

Alvorlig ulykke i Barneslottet barnehage Fikk metallstang

gjennom øyet Alna bydel

Lea, en tre år gammel jente, fikk en metallstang gjennom øyet i Barneslottet barnehage i Bydel Alna i november på grunn av svikt i rutiner. Nå skal politiet og bydelen granske hva som egentlig skjedde.

– Flere vet ikke hva prevensjon er Bydel Grorud

Byrådsleder Raymond Johansen fikk høre om bydelsprosjektet om etterkontroll fra jordmødre i Bydel Grorud. I bydelen finnes det kvinner som aldri har hørt om prevensjon.

Tar trikken til Stortinget SV

I dag skal SVs stortingsgruppe foreslå at staten skal betale halve regninga for trikk over Tonsenhagen og ned til Linderud. Hele prosjektet vil trolig koste rundt 1,5 milliarder kroner.

– Oslo trenger Groruddalen... ... og Groruddalen trenger veksten Boligbygging i Groruddalen

Direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen S. de Vibe, utfordret utbyggerne og kommunen til å satse på Groruddalen med konferansen «Boligbygging, small-medium-large». Hun mener Groruddalen er tjent med nye og moderne boligtyper.

Løfter skolen sammen Stovner vgs

De siste årene har Stovner videregående skole hatt synkende søkertall. I fjor valgte 15 av 120 elever VG1 studiespesialisering på Stovner vgs. som førstevalg. Da bestemte skolen seg for å snu utviklingen.

Flere suksess-prosjekter Groruddals-satsingen

Groruddals-satsingen har gitt liv til flere prosjekter i de fire bydelene. De har nå blitt en del av bydelenes tilbud til lokalbefolkningen.

– Skapte en smitteeffekt Groruddals-satsingen

Umar Munir er styreleder for Nordre Gran borettslag på Furuset. Han ble invitert til paneldebatt med fagfolk og politikere for å snakke om bydelen som samfunnsutvikler. Et av de største forandringene med Groruddals-satsingen er at bydelene ble snudd på hodet.