Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus forteller at tverrforbindelsen ligger som en del av prosjektet i konseptvalgutredningen til Romeriksbanen som blir ferdig før sommeren.

Rødtvet skole søkte om midler til sitt skolegårdsprosjekt «Raske føtter og vennskapsrøtter» av Sparebankstiftelsen. Lite visste de at denne søknaden skulle gjøre Rødtvet skole til Sparebankstiftelsens hovedprosjektet.

Odd Einar Dørum (V) fikk ikke gjennomslag for sitt forslag i bystyret om å bevilge ti millioner til tverrforbindelse i Groruddalen. Nå ber han politikerne om å vedta den som en selvfølgelig del av planleggingen videre.

Politiet advarer mot å slippe inn folk som utgir seg for å være fra tv-selskaper som Get og Canal Digital – igjen. Eldrebedrageri har vært et stort problem i Groruddalen i 2016.