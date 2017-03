Tveten gård skulle egentlig stå klar i 2013, men oppussingen ble forlenget på grunn av en aggressiv hussopp og millionsmell. Nå er gården ferdig renovert, og frivillige lag og foreninger, Kulturetaten, samt bydelen, har skrevet under avtaler for bruk og utvikling fremover.

Prosjektet Tveten gård har vært stort, krevende og morsomt. Det er viktig å ta vare på kulturarven og tjene til aktivitet. Det er en bred aktivitet her på gården, og det er mange som har et forhold til den. Vi ønsker å få inn gamle og nye aktiviteter, sier direktør i Kulturetaten, Hilde Barstad.

Først var det signering med de frivillige lagene som sto for tur; Tveten gårds venner, Tvetenkoret, Hellerud historielag og Folkeakademiet Hellerud.



Høytidelig gård

Leder av Tveten gårds venner, Olav Tønsberg, forteller at Tveten gård alltid har vært et høytidelig sted.



- Da Hellerud var en egen bydel fikk vi til og med kongen på besøk. Vi har gledet oss til denne begivenheten, og det hele begynte egentlig for oss da vi ble en venneforening i 1997, sier han.



Han trekker også fram Inger Seim som i lang tid har drevet med aktivitet på gården.



- Hun er et rivjern. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe til fremover, smiler Tønsberg.



Den offisielle åpningen av gården, for alle, er under den første parkkvelden 28. mai. Da kommer selveste Jan Eggum for å underholde.



- Da kan alle som bor i området bli med inn og se på gården, sier Barstad.

En lang historie

Bydelsutvalgsleder Knut Røli (Ap) har vært med i forhandlingene med Kulturetaten om kontrakten med bydelen. Den veien har også vært lang, fordi bydelen ønsker å passe på at alle kulturaktivitetene får plass på gården, også på kveldstid.



- Dette er en stor og viktig dag å markere. Jeg har funnet ut t det var gamle Bydel Hellerud som fikk leieavtale med familien Stenersen i 1997 som den gang eide gården. Bydelen drev da med ulike tilbud på gården og hadde ulike tjenester plassert her. Hellerud tok også et initiativ i 2003 overfor Byantikvaren for vurdering av fremtidig drift og bruk. I desember 2006 bestemte bystyret i Oslo seg for å kjøpe opp hele gården, og satte av 60 millioner til rehabilitering, forteller Røli.



- Vi vet alle at skal man rehabilitere gamle bygg dukker det også opp noen overraskelser. Det samme skjedde her på Tveten gård. Men nå er vi her og det blir spennende å se hva vi kan fylle byggene med av aktiviteter.



Les hele saken i vår eAvis og papirutgave.