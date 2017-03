Bydel Alna har ligget noe under statlig norm for jordmor og helsesøster. Ap, SV og MDG gikk inn for et felles forslag under bydelsutvalgsmøtet i Alna torsdag 9. mars. Fordi de har flertall i bydelsutvalget, fikk de saken igjennom.



- I en bydel som vår, med til dels store utfordringer knyttet til blant annet levekår, og helse, kan vi ikke bare klappe oss selv på skuldrene å si oss fornøyd med at vi ligger godt an på jordmor og helsesøsterdekningen sammenlignet med andre bydeler i Oslo. Fortsatt er det slik at ikke alle får besøk av jordmor etter fødsel, forteller nestleder Monique Nyberget Hiller (Ap).



Bydelen oppretter derfor 1,5 årsverk jordmor og 0,4 årsverk helsesøster, for å også øke skolehelsetjenesten. Kostnadene skal dekkes mot bydelens mindreforbruk i 2016.



Handler om økonomisk prioritering

Nyberget Hiller er tydelig engasjert i saken. Hun mener at jordmortilbudet i bydelen er godt, men kan bli enda bedre.



De faglige anbefalingene er klare, og vi som mange andre bydeler i Oslo har ikke et tilbud i tråd med disse normer og retningslinjer. Lenge har det først og fremst skyltes tidligere byråds stadige kutt i bydelenes økonomiske rammer, mener hun.

- Når vi kombinerer nytt byråd i Oslo som styrker bydelenes økonomiske handlingsrom, med trygg økonomisk styring gjennom bydelen i mange år - er vi i dag i stand til å nå normtall og rettningslinjene for både helsesøstre og jordmødre i vår bydel. Vi topper laget rundt våre barn og mener alvor når vi sier tidlig innsats må prioriteres.

Jordmødrene er glade for styrking

I saksframlegget til bydelsutvalgsmøtet kommer det fram flere anbefalinger fra helsestasjonen og skolehelsetjenesten i bydelen. Det er også uklare retningslinjer mellom helsestasjonen og sykehus når det gjelder jordmortjenesten. Bydel Alna har overtatt en del av veiledningsoppgavene som tidligere lå til sykehuset. Dette har medført økt ressursbehov med større ansvar og behov for mer kompetanse. Tillitsvalg i jordmorforeningen og ansatt i Bydel Alna, Ingebjørg Coward, er glad for at bydelspolitikerne ser at det er behov for flere tiltak.



- Det er veldig godt at BU nå forstår viktigheten av å styrke jordmortjenesten i bydelen. På den måten kan vi tilfredstille barselsretningslinjene, at alle som har født skal ha besøk av jordmor en til tre dager etter hjemkomst, forteller hun.

Alle nybakte mødre skal få hjelp

Det betyr at det kommer en jordmor hjem til alle nybakte mødre i bydelen, selv om man har født før.



- De siste to årene har vi bare gitt tilbud til førstegangsfødende, men med den nye stillingen så har vi mulighet til å gi alle barselskvinnene det. Det er en stor fremgang, forteller Coward.

Nå ligger ikke mødre på sykehuset lenge. Før kunne de bli i fem døgn, nå i knappe to døgn. De trenger derfor hjelp når de kommer hjem med stingene, ømme bryst, blodtrykk måles, vi hjelper til med amming og man kan gjennomgå fødselen med dem. Dette vil derfor gi en stor helsegevinst for mor, sier hun.

Hun forteller at de også ønsker å utvide med å tilby prevensjon.



- Vi har søkt penger til et prosjekt sammen med Bydelsmødrene. De har mulighet til å nå kvinner som trenger ekstra hjelp i svangerskapet.



Les hele saken fra møtet i vår eAvis og papirutgave. Referat fra bydelsutvalget finner du her.