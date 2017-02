Arbeiderpartiet gikk til valg på innføring av eiendomsskatt, noe de nå holder på med. I fjor ble det eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, og i år tar de med næringseiendom. Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger øker fra to til tre promille, mens næringsskatt er to promille – som betyr at det skal skrives ut cirka 1,3 milliarder i eiendomsskatt i 2017.



Bunnfradraget blir fortsatt på 4 millioner kroner. Kommunen regner med å få inn tre ganger så mye eiendomsskatt i år på grunn av næringseiendommer det ikke ble budsjettert med til årets budsjett.



– Det har tidligere kommet fram at utbyggere kvier seg for å kjøpe tomter og bygge ut i Groruddalen. Vil næringseiendomsskatten gjøre det enda vanskeligere for utviklingen fremover?



– Jeg er ganske sikker på at det ikke kommer til å påvirke næringseiendoms-bestittere og deres motivasjon med tanke på å etablere seg i Groruddalen, sier Steen.

Næringen er fordelt i soner

– Jeg tror faktum er at vi har næringsskatt innført omtrent i hele Norge og i alle storbyene. De har høyere næringseiendomsskatt enn vi innfører i Oslo nå. Det vi ser er at store næringsaktører som IBM etablerer seg i byen. De skal nå flytte fra Kolbotn og til Tøyen med 700 arbeidsplasser vel vitende om at eiendomsskatten kommer. Jeg tror ikke det vil ha en påvirkning på motivasjonen for de som etablerer seg her, understreker han.

Skatten øker mest i øst

Bunnfradraget på eiendomsskatten er på fire millioner kroner og det betyr at dersom det er et beløp tilbake etter at bunnfradraget er trukket fra det boligen er verdt, er det grunnlag for å betale eiendomsskatt. I 2017 er det på østkanten eiendomsskatten øker mest.



– En stor andel av de som sitter med bolig i Oslo har en verdi på under fire millioner. Og de fleste leiligheter og boliger øst i Oslo er rett under dette bunnfradraget. Når vi nå har sett at Skattedirektoratets boligverdier er økt med ti prosent fra 2016 til 2017 vil de fleste som er rett under bunnfradraget nå befinne seg rett over på Oslo øst. Det betyr at en større del av eiendomsskatten kommer fra de østlige bydelene i år, forklarer byråden.



Selv om eiendomsskatten øker mest i øst på denne måten, er det fortsatt flest som betaler i Oslo vest. Bydelene som Frogner, Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker må punge ut mest. I Groruddalen ligger Bjerke øverst, med 1,5 prosent andel av eiendomsskatten.



