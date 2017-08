NETT Jan Bøhler (Ap) foreslår at politiet kan iverksette oppholdsforbud for enkelte personer som er ute etter å bygge seg opp et voldsrykte for å virke farligere i et ungdomsmiljø. Nå skal justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gå videre med saken NETT.

Du må være innlogget og ha gyldig abonnement for å lese denne artikkelen. Nyregistrerte brukere får 30 dager gratis tilgang.