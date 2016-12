Plan- og bygningsetaten inviterte til konferanse om boligbygging i Groruddalen. Etatsdirektør Ellen S. de Vibe håper å vise utbyggerne hvor stort potensiale Groruddalen har når det gjelder boligutvikling.

– Hva må til for å få utbyggerne med på laget?



– Vi vil utfordre dem til å tenke etter om de har vurdert markedet godt nok. Selv om det sies at man ikke får solgt for mer enn 35-40.000 per kvadratmeter, ser man at Fossumhagen på Stovner selger for 50.000 per kvadratmeter. Det er populært for folk som bor i villastrøk. Oslo trenger Groruddalen, og Groruddalen trenger veksten. Med en gang man får en byggeaktivitet får vi mekanismer på plass som å ruste opp gater og byrom. Det er en måte å oppgradere Groruddalen på, mener hun.

Mangler det moderne

Et av hovedutfordringene mener de Vibe er mangelen på moderne boligtyper i Groruddalen. Et av forslagene er selvbygging, der et byggfellesskap går sammen om et boligprosjekt.



– Nye boligtyper har kanskje vært undervurdert av utbyggere tidligere, sier hun.

I følge de Vibe ble det bygget 40.000 boliger i Groruddalen fra 1950 til 1980. Og så falt boligproduksjonen mer og mer for hvert år som gikk.



– Produksjonen av boliger falt da Groruddals-satsingen kom. Jeg mener det er viktig å se på prosjekter med nye boformer. Derfor er målet med denne konferansen å vurdere hva kommunen kan gjøre og hva utbyggerne kan gjøre for å slippe løs boligbyggingen i Groruddalen.

Ser fram i tid

– Hvor er Groruddalen i 2030?



– Da håper jeg vi har kommet et godt stykke videre med den grønne ringen i Hovinbyen, og at det er en del prosjekter som har kommet på plass, som Furuset. I tillegg håper jeg mye av Vollebekk er ferdig utviklet, og at den tette byen har spredd seg nordover, sier hun.

På Vollebekk er det planlagt et byområde med 1600 nye boliger.



– Hvor viktig er det da å ta vare på det eksisterende bomiljøet?



– Det er kjempeviktig. Der er boligsamvirket en viktig aktør fordi de tar vare på eksisterende bygningsmasse. Det som er krevende, men morsomt, er å få borettslagene til å se muligheten av noe fortetting, ikke mye, i borettslagenes åpne rom. Der kan man få inn rekkehus der det er leiligheter og omvendt. Det er noe borettslagene selv må bestemme.

Stort potensial

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) forteller at kommunen ønsker å gjøre noe med mangelen på entusiasme for Groruddalen blant utbyggerne.



– Vi ønsker å teste ut det å selge tomter til private utbyggere, og så prøveselge. Dersom det ikke går, kan utbyggerne selge tilbake tomta til kommunen, sier Marcussen.

Hun ønsker å få fram akkurat hvor stort potensiale som ligger i Groruddalen, og at en god del av tomtene faktisk er ferdigregulert til boligformål.



– Vi ønsker å ha med lokalmiljøet hele veien. Groruddalen har et stort potensial som vi i byrådet ønsker å satse på, understreker hun.

