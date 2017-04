Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 ble lagt fram onsdag 5. april. Der kommer det fram at regjeringen ønsker den første strekningen av prosjektet E18 Vestkorridoren - som er Lysaker til Strand og videre til Ramstadsletta - blir bygget som planlagt, ikke etappevis som politikerne i Oslo, Akershus og Statens vegvesen ble enige om under forhandlingene om Oslopakke 3 i fjor. Det betyr at regjeringen har totalt overkjørt kommunepolitikernes anbefalinger. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er oppgitt.



- Hva mener du om regjeringens overkjøring?



- Det veldig spesielt at vi har en regjering som sier de vil overkjøre lokaldemokratiet for å tvinge gjennom løsninger som vil innebære økt trafikkbelastning, stikk i strid med lokale ønsker, mener han.

Oslopakke 3 i fare?

- Kan dette skje med prosjekter i Groruddalen?



- Hvis Høyre i Oslo aksepterer at regjeringen setter lokal enighet til side, så vil det stille spørsmål ved Oslopakke 3-forhandlingene i sin helhet, understreker byrådslederen.

Vi skal huske på at disse forhandlingene har sikret bred politisk enighet og milliarder til store kollektivprosjekter i Osloregionen i mange år. Nå setter Høyre denne lokale enigheten på spill for å tvinge igjennom sin vilje som vil øke trafikken og miljøbelastningene. Jeg aner ikke hvilke konsekvenser en slik ny praksis kan få for andre viktige samferdselsprosjekter, poengterer han.

Mangler til signalanlegg

Han reagerer også på mangel av midler til nytt signalanlegg på t-banen.



- Regjeringen skryter av at de har satt av midler til ny t-banetunnel og Fornebubanen, men de har ikke satt av en krone til nytt signalanlegg for t-banen, sier byrådslederen.



Han mener midler må komme nå, ikke om flere år.



- Deler av dette anlegget er 50 år gammel, og det er Norges kanskje mest lønnsomme samferdselsprosjekt som må bygges nå, ikke om 10 år. Dette prosjektet er topp prioritert fra Oslo og Akershus og det er en tverrpolitisk enighet om dette prosjektet.

Eksempel til etterfølgelse

Samferdselspolitisk talsmann Tommy Skjervold for Frp har gjort seg opp flere tanker om hvordan NTP vil påvirke Oslo og Groruddalen. Han er selvsagt av en annen oppfatning enn byrådslederen når det gjelder E18.



- Vi er svært fornøyde med at regjeringen er enige med oss i at det klart mest fornuftige er å gjøre utbyggingen sammenhengende, sier han.



Han mener at det presset regjeringen nå har lagt på byrådet for å bygge ut E18 som planlagt er et eksempel til etterfølgelse. Han utelukker ikke at slike maktdemonstrasjoner kan skje i Groruddalen i fremtiden.



- Det er en interessant problemstilling. Det er et eksempel til etterfølgelse i Groruddalen, at man tar slike store beslutninger for hvordan man skal gå fram, sier han.

Vil ha veien i tunnel

Skjervold mener det er viktig å lytte til lokale myndigheter.



- Jeg er derimot glad for at regjeringen skjærer igjennom med E18. Jeg håper det skjer med flere prosjekter i Groruddalen fremover. E18 Vestkorridoren er vei i tunnel, å få veien bort fra dagen og skape boligutvikling. Det samme ønsker vi at skjer i Groruddalen, og vi vil ha mest mulig av veien i tunnel der også. Jeg forstår det tekniske, men jeg tror det er mulig å få mer av veien under Groruddalen så befolkningen ikke ser biltrafikken, mener Skjervold.



I NTP står det at det legges opp til å bruke statlige midler til forberedende arbeid og eventuell anleggstart på E6 Manglerudprosjektet.



- E6 Manglerudprosjektet er etterlengtet i byen, spesielt for folk som bor i Oslo øst. Det at prosjektet nå kommer i gang betyr mye og vi kan nå begynne å glede oss til bedre flyt på motorveien gjennom Oslo og bedre byluft i boligområdene rundt, mener Skjervold.

Ahusbanen er nevnt først

- Hvor passer baneløsning Nedre Romerike (Ahusbanen) inn her?



- Vi er klokkeklare på at regjeringen må følge opp med 50 prosent finansiering også her. Når vi ser de gjør det med Fornebubanen, viser det at dette regjeringsflertallet holder det de lover. Men vi skal være vaktbikkjer for å passe på at det også skjer i dalen, sier Skjervold.



Odd Einar Dørum (V) har lest igjennom dokumentet. Han mener det er et godt tegn at baneløsning Nedre Romerike er nevnt først av prosjekter som på sikt delfinansieres av staten i en 50/50-ordning. Det står også at staten i første del av planperioden skal sikre finansiering av utredning/planlegging av baneløsningen med tverrforbindelse i Groruddalen.



- Det er et godt utgangspunkt for en rullering av Oslopakke 3 i 2020 og NTP i 2021. Det er dermed viktig at man får til en planlegging slik at man kan ha fullt trykk med tall og løsninger på bordet så staten kan ta grep, sier han.



