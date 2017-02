Vollebekk skole har ikke åpnet ennå, men har allerede rukket å bli et tema for diskusjon. Lokalpolitikere har tatt til orde for skoleveien og bydelen har diskutert at barnetrinnene på Ruseløkka skole skal bruke noe av plassen. Skolen skal etter planen bli en 1.-10 skole med plass til 800 elever.



– Vi skal først ta tak i trafikksikkerheten. Vi har ingen å miste og sikkerhet er alltid i fokus. Vi må først kartlegge og se hvor behovene ligger og finne ut hva vi som skole kan gjøre for presse på. Jeg vet ikke om alle planer for området ennå så det må vi også finne ut. Jeg ser at Brobekkveien er rett ved, sier hun.



Elever som skal sokne til Vollebekk bor i områdene rundt, på Risløkka og Vollebekk-området og går nå på Refstad og Løren skoler.



– Det nytter ikke at noen sitter og tenker ved et skrivebord, vi må vite hvor elevene går til skolen og jobbe utfra det.

Busser elevene opp fra Vika

Skolen åpner til høsten. Da skal elever fra Ruseløkka skole fylle opp tomme lokaler.



– Ruseløkka skole skal rives og elevene på 1.-7. trinn får midlertidige lokaler her med to klasser på hvert trinn. Til sammen blir det 14 klasser, forteller Larsen.



De skal busses opp til Groruddalen fra Cort Adelers gate i Vika.



– Elevene blir en del av vårt skolemiljø. Noen skal også være på aktivitetsskolen (AKS). Dette gjør at vi kan få et samarbeid og en styrke i oppbyggingen av skolen. Ruseløkka skole har også noe av samme type mangfold vi kommer til å få her, forteller hun.



Larsen er ikke ukjent med begrepet. Hun kommer fra rektorstillingen på Kringsjå skole på beste vestkant.



– Det kan ses på som en vestkantskole og ligger i et veletablert område der de med høyest utdannelse i byen bor. Men skolen får en del av elevmassen fra studentbyen.

Mange av de samme utfordringene

Larsen mener det er viktig å speile den byen vi bor i.



– De som bor i studentbyen på Kringsjå går på Universitetet i Oslo som samarbeider med universiteter i hele verden. Vi har hatt et like stort mangfold på Kringsjå som flere skoler i Groruddalen, og mange av de samme utfordringene. Det er ulikt naboskolene. Faktisk så vil det være 40 prosent elever på Kringsjå med annet morsmål enn norsk i 1. trinn til høsten, forteller hun.



På Vollebekk skal det først og fremst inn 24 spesialgruppe-elever; 8 med autismespekterforstyrrelser, 8 multifunksjonshemmede og 8 psykisk utviklingshemmede.



– Nå handler det også om å få elevene i området til å ville begynne her. Dette er et spennende område i utvikling, sier Larsen.



Hun ønsker å satse på språkkopplæring og vil at skolen skal være et sted der ulike elever får like muligheter.



Hele saken kan leses i vår eAvis og papirutgave.