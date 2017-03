Bydel Grorud blir den første bydelen i Oslo som skal holde bydelsutvalgsmøter der folk er. Det betyr at de skal ut av de faste rammene på Ammerud og snakke direkte til befolkningen. Torsdag 23. mars kan man møte lokalpolitikerne på Romsås.



– Dette gjør vi etter eget ønske fra lokalbefolkningen, sier bydelsutvalgsleder Mobashar Banaras (Ap).

Vi vil at folk skal engasjere seg i lokalmiljøet og gi innspill til saker. Det kan være alt fra skole, miljø og byutvikling. Folk skal føle at vi er synlige når det ikke er valg også.

Flere til åpen halvtime

En av grunnene til at bydelen nå tar grep er at folk sjeldent møter opp til åpen halvtime. Det er en halvtime satt av til befolkningen så de kan si det de ønsker om sakene som er på BU-programmet.



– Vi håper at folk forstår det er mulig å snakke direkte til lokalpolitikerne. Vi har fått en god del tilbakemeldinger fra folk som ønsker at vi er mer synlige. Det kan også hende vi utvider åpen halvtime etter hvert, sier Banaras.



Fremover har de planer om å vise seg fram på Grorud senter, Ammerud, Kalbakken og Rødtvet. Førstkommende møte blir på Romsås.